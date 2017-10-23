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Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме
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    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме

    19:30  23 Октября 2017
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    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме

    Сирия, 23 октября. САА при поддержке ВКС РФ установила контроль над насосной станцией Т-2, боевики радикальной оппозиции обстреливают расположения армии САР в Хаме, курды договариваются с ИГ1 о передаче SDF территорий Дейр эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме, при поддержке ВКС РФ отбили у ИГ насосную станцию Т-2.

    «Исламское государство»: захватило здание клиники в районе лагеря Ярмук.

    «Тахрир аш-Шам»: создала концентрационный лагерь в провинции Идлиб.

    Курды: ведут переговоры с ИГ в Дейр эз-Зоре.

    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме

    На территории оазиса Восточная Гута развивается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями. Ghouta Media Center передает на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC), что армия САР ведет ракетный обстрел зон дислокации боевиков радикальных группировок в районах Джобар и Айн Тарма.

    В районе лагеря беженцев Ярмук продолжаются боестолкновения между группировкой «Ансар Бейт аль-Макдис» и террористами «Исламского государства»1. Ранее сообщалось, что радикальные исламисты заняли здание местной больницы.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных группировок в районе населенного пункта Аль-Минтар на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@Agencydawn1).

    Другой Twitter-канал (@IvanSidorenko1) пишет, что ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1, в районе населенного пункта Аль-Бувайдир. Ранее сообщалось, что российская авиация бомбит позиции радикальных исламистов в окрестностях населенных пунктов Ас-Самирия и Умм Хан.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться в провинции Дейр эз-Зор. Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что сирийская армия установила огневой контроль над станцией Т-2 в южной части провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, по данным источника в Twitter (@sayed_ridha), сирийская армия под прикрытием российской авиации заняла населенный пункт Аль-Курия и готовится к штурму позиций террористов «Исламского государства» в районе Аль-Ашара.

    В это время командование Демократических сил Сирии (SDF) ведет переговоры с террористами ИГИЛ1 о передаче под контроль курдского формирования территорий протяженностью 110 километров на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщает военный Twitter-канал (@ sayed_ridha).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме

    ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по зонам дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что российская авиация бомбит укрепления сторонников «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Аль-Хакия, Аль-Машраф, Ат-Таманиа и Сукейк на юге региона. Один из местных источников также пишет в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что ВКС России наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в районе аэропорта Абу Духур.

    Ранее сообщалось, что исламисты «Тахрир аш-Шам» создали на территории провинции Идлиб концентрационный лагерь, куда отправляются все мирные жители региона, не согласные с политикой радикальной коалиции. Местные активисты сообщают, что в местах лишения свободы находятся более 500 сирийцев, арестованных боевиками.

    Провинция Хама

    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме

    Боевики вооруженной оппозиции открыли огонь по расположениям сирийской армии в районе населенного пункта Салхаб, передает местный источник в социальной сети Twitter (@islamnedaa3). В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийской обстрел зон дислокации радикальных формирований в окрестностях Кафр Зеты. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress).

    Ранее сообщалось, что ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам коалиции «Тахрир аш-Шам» на востоке региона. В результате последнего боевого вылета российской авиации в Хаме было уничтожено 16 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #идлиб #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 23 октября 19.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль станцию Т-2 в Дейр эз-Зоре, боевики обстреливают позиции САА в Хаме
    Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне казнили более 100 человек, курды продвигаются в Дейр эз-Зоре
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    Сирия новости 23 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили 16 боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Абу Кемале ликвидирован командир ИГ
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