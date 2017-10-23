Хэллоуин — 2017: когда отмечается, символы праздника, как сделать костюм и макияж

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Приближается один из самых загадочных и спорных праздников, у которого, тем не менее, в России немало поклонников. Речь идет о Хэллоуине, традиции празднования которого зародились много веков назад, а в Россию пришли лишь в начале 1990-х годов.

Когда отмечается Хэллоуин — 2017

Хэллоуин — это канун католического праздника День всех святых, который отмечается 1 ноября. Поэтому сам Хэллоуин начинают отмечать вечером 31 октября, плавно перетекая на 1 ноября.

Любители как следует оторваться на Хэллоуин радуются, когда 31 октября приходится на начало выходных, но в 2017 году, к сожалению, это не так. 31 октября — это вторник — соответственно, праздничная ночь приходится на самый разгар рабочей недели.

В связи с этим любителям позабавиться с чертовщиной стоит повнимательнее присмотреться к программе ближайших к Хэллоуину выходных — с пятницы, 27 октября, по воскресенье, 29 октября. Именно в эти дни многие клубы устраивают костюмированные вечеринки в честь Хэллоуина, также на выходные намечены различные городские флешмобы, которыми любит развлекать себя молодежь больших городов — в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга.

Откуда взялось слово «Хэллоуин»

Название «Хэллоуин» происходит от английского Halloween, это, фактически, аббревиатура выражения All-Hallows-Even («Вечер всех святых», even — сокращенное от английского evening — вечер).

История праздника Хэллоуин

Хэллоуин — праздник очень древний, берущий историю в кельтских обрядах, посвященных осеннему «умиранию» природы, а также культу смерти и сверхъестественного. Кельты, исповедовавшие этот культ, жили на территории современных Ирландии, Шотландии и Уэльса, позже эти земли были завоеваны бриттами, а впоследствии — англами и саксами, которых в свою очередь, породнившись с пришедшими туда римлянами, все вместе постепенно превратились в современную британскую нацию.

У древних кельтов был праздник, который назывался Самайн (от староирландского слова Samhain, то есть «конец лета»). Самайн отмечался с 31 октября на 1 ноября и был весьма популярен на Британских островах.

Однако в X-XI веке в Британии появились католические монахи, которые стали бороться с языческими культами. Победить древний праздник монахом не удалось, зато удалось как-то связать его с христианской традицией, так появился гибрид — празднование торжества темных сил накануне католического праздника День всех святых.

Постепенно Хэллоуин и Самайн слились в один праздник, который с Британских островов сначала перекочевал в Европу, а потом и в США, где стал чрезвычайно популярен, хотя и не получил официального статуса.

Традиции Хэллоуина

Хэллоуин невозможно себе представить без «Светильника Джека» — выдолбленной тыквы с прорезями, имитирующими страшное лицо, внутрь которой ставится свеча.

Странные тыквы на Хэллоуин — это американская традиция, которую привнесли в культуру США эмигранты из Ирландии и Шотландии, поскольку на Британских островах «светильники Джека» в основном делали из более дешевой брюквы.

Также на Хэллоуин принято наряжаться в различные страшные костюмы и делать пугающий макияж, обыгрывая различную чертовщину, монстров и потусторонние явления. Сегодня весьма популярны наряды на Хэллоуин с эротическим подтекстом.

В Интернете, в том числе в социальных сетях, чрезвычайно популярны различные топики по созданию макияжа на Хэллоуин, а также советы, как изготовить страшный костюм своими руками и желательно из подручных средств.

Раньше на Хэллоуин было принято, нарядившись в соответствующие костюмы, выпрашивать у соседей сладости и деньги. Традиция распространена до сих пор, хотя в основном в поход за угощением и деньгами отправляются дети.

Идеи для костюмов знакам на Хэллоуин pic.twitter.com/1MAH9fRJqQ — your astrology ✨ (@astrostarslogy) October 23, 2017

В США, да и в других странах на Хэллоуин принято украшать жилища соответственно теме, а уж клубы, где проводятся тематические вечеринки, соревнуются друг с другом, чтобы как можно сильнее удивить и «напугать» посетителей.

Костюмчик на Хэллоуин???? pic.twitter.com/ZDBO4bDltG — Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) October 17, 2017

Кстати, традиционно Хэллоуин очень бурно отмечается в Голливуде, и многие считают за честь попасть туда на различные тематические вечеринки. И уж там конечно костюмами из подручных средств дело не обходится — хорошие наряды на Хэллоуин, в которых не стыдно показаться в тамошних клубах, стоят тысячи и даже десятки тысяч долларов.

Хэллоуин в России

В Россию Хэллоуин пришел только на исходе существования Советского Союза и постепенно стал очень популярным, особенно в моложеной среде.

Сегодня в Москве, Петербурге и других больших городах молодежь устраивает яркие многолюдные флешмобы, когда молодые люди в соответствующих костюмах и «боевой раскраске» в ночь с 31 октября на 1 ноября заполоняют метро и центр городов.

Впрочем, Русская православная церковь выступает против этого праздника, считая его бесовством. В последние годы власти запрещают проводить вечеринки, посвященные Хэллоуину, в детских заведениях и в школах, что, впрочем, не отвращает от этого праздника ни молодежь, ни подростков.