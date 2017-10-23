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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 23 октября.

На Украине «убили» авиаконцерн «Антонов» из корыстных мотивов: завод по производству самолетов не нужен в стране, которой управляет человек, руководящий заводом по производству автобусов. Саакашвили объяснил, зачем на Украине «убили концерн «Антонов».

Российские пограничники задержали мужчину, который незаконно пересек участок границы между Украиной и Россией. Вооруженный до зубов гражданин Украины открыл огонь по пограничникам РФ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Москва вряд ли пойдет навстречу Украине по вопросу поставок российского газа. В Госдуме отреагировали на предложение Киева возобновить закупку газа у России.

Нигерийский студент пришел в полный восторг, когда увидел президента России на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Путин превратил куртку студента из Нигерии в талисман.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обращение правительства Великобритании к ООН с просьбой заменить в международных правовых актах и документах термин «беременная женщина» на словосочетание «беременный человек». Пушков прокомментировал идею Британии отменить термин «беременная женщина».

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал распустить Нацгвардию, главной задачей которой стала защита «главного барыги» от народа. Саакашвили призвал ликвидировать «барыжную гвардию» Порошенко.

ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация) провело контратаку с участием смертников близ города Хашам в Дейр эз-Зоре. Курды захватили нефтяное поле Аль-Омар на левом берегу Евфрата. Назначен новый командир группировки армии САР в провинции Дейр эз-Зор. Сирия: итоги суток.

1 Организация запрещена на территории РФ.