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Ракка, 23 октября. Курды из состава «Сирийских демократических сил» взяли в плен несовершеннолетнего игиловца.

Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заявила, что несовершеннолетний игиловец добровольно сдался в плен курдам из «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Отмечается, что подросток прятался в одном из зданий освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В данный момент курды выясняют, является ли подросток родственником террористов «Халифата» и принимал ли он участие в боевых действиях.

1 Организация запрещена на территории РФ.