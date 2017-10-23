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Ракка: курдские SDF взяли в плен подростка — боевика ИГИЛ
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    Ракка: курдские SDF взяли в плен подростка — боевика ИГИЛ

    17:57  23 Октября 2017
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    Ракка: курдские SDF взяли в плен подростка — боевика ИГИЛ

    Ракка, 23 октября. Курды из состава «Сирийских демократических сил» взяли в плен несовершеннолетнего игиловца.

    Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заявила, что несовершеннолетний игиловец добровольно сдался в плен курдам из «Отрядов народной самообороны» (YPG).

    Отмечается, что подросток прятался в одном из зданий освобожденной от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). В данный момент курды выясняют, является ли подросток родственником террористов «Халифата» и принимал ли он участие в боевых действиях.

    Ракка: курдские SDF взяли в плен подростка — боевика ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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