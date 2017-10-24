Сирия после войны: в Дамаске пройдет мирная конференция с участием всех сторон конфликта

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Не так давно в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что война с радикальными исламистами в Сирии скоро закончится:

«Есть все основания полагать, я скажу так, осторожно, что террористов мы там в ближайшее время добьем».

Очевидно, что с завершением войны должен последовать широкий процесс мирного урегилирования сирийского конфликта. Президент России, в связи с этим, рассказал об идее создания Конгресса народов в Сирии:

«На базе создания зон деэскалации мы надеемся перейти и к следующему этапу. Есть идея создать Конгресс народов Сирии, чтобы в нем приняли участие все этнические и религиозные группы, правительство и оппозиция».

Как сообщают источники Федерального агентства новостей, подобное мероприятие пройдет в Дамаске уже во второй половине ноября. По нашим данным в мирной конференции примут участие более двух тысяч человек, среди которых будут представители всех существенных сил, участвовавших в конфликте: как со стороны правительства Башара Асада и его союзников, так и со стороны вооруженной оппозиции.

Предполагается, что на этой конференции законно избранный президент Сирии сделает заявление о том, что сирийский народ при поддержке России и других союзников победил радикальный исламизм, за чем последует дискуссия о том, что делать дальше.

Диалог со всеми

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что самой возможности проведения подобной конференции правительство Башара Асада обязано поддержке России:

«Башару Асаду активно помогала Россия и непосредственно группа Воздушно-космических войск РФ. Я уже не говорю о российской военной полиции и Силах специальных операций. Плюс довольно обширная группа советников, которая позволила реформировать войска Сирийской Арабской Республики для того, чтобы успешно разбить «Исламское государство»1 (запрещено в РФ)».

По мнению эксперта, сыграл большую роль и астанинский опыт:

«В Астане мы смогли посадить за стол переговоров вооруженную оппозицию напротив законного правительства. Это очень важное достижение. В Женеве такого никогда не удавалось сделать. И этот астанинский опыт достаточно передовой. Может быть, он чрезвычайно сложный и трудоемкий и, порой, приносит не те результаты, которые хотелось бы сразу получить. Но при этом, это тот опыт, который просто необходим официальному Дамаску. Для того, чтобы перейти из состояния многолетней гражданской войны, необходимо политическое урегулирование конфликта и начало строительства мирной жизни».

Эксперт уверен, что в такой ситуации будут предложения посадить за стол переговоров всех участников оппозиционного блока:

«И «Демократические силы Сирии», и тех, кто уже присоединился, и тех, кто еще не присоединился к мирному процессу урегулирования. При этом, Башар Асад должен показать всему миру, что он сторонник мирового процесса, политического процесса, который выстраивается, исходя из многих позиций. Да, это сложно, но я считаю, что в ноябре это обязательно надо сделать, и, надеюсь, что так поступит официальный Дамаск».

Учесть интересы

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) аналитик, заведующий кафедрой теории регионоведения МГЛУ Вадим Макаренко выделил сразу несколько моментов, которые Башару Асаду нужно будет учесть на предстоящей встрече:

«Курды не выступают в качестве оппозиции центральному правительству, то есть правительству Башара Асада. Они решают задачи самостоятельно. К сожалению, с курдами есть такая особенность, что они выносятся за скобку уравнения оппозиции. Оппозиция пока не готова признать права курдов в Сирии. И с этой точки зрения курды, естественно, являются потенциальным союзником Башара Асада».

Но главное, по мнению эксперта, состоит в том, что сегодня территория Сирии, несмотря на то, что она по большей части зачищена от боевиков ИГИЛ1 (Запрещено в РФ) все-таки не контролируется до конца правительством Башара Асада:

«Существуют неподконтрольные анклавы, и для того, чтобы обеспечить их интеграцию и сохранение их в составе единой Сирии, необходимо найти какую-то формулу. Эта формулой должна стать либо децентрализация, либо федерализация Сирии. Мне пока до конца не ясно, насколько правительство Башара Асада готово продвинуться в деле федерализации или децентрализации Сирии, а, как раз, этот вариант движения предлагали российские эксперты правительству САР. Потому что в какой-то степени вернуться к тому, что было в Сирии до 2011-го года сегодня уже практически невозможно».

Наш собеседник считает, что должна быть какая-то форма компромисса между различными силами, и каким-то образом они должны быть признаны:

«В рамках унитарной Сирии это решить нельзя. Парадокс состоит еще в том, что умеренная оппозиция не готова к федеральной или децентрализованной Сирии, а хотела бы только добиться ухода Башара Асада сразу или в ходе последующих выборов».

Наш собеседник объяснил, что мнение оппозиции будет меняться по мере того, как будет меняться военная обстановка на фронтах:

«Но до конца устранить оппозицию, игнорировать ее мнение Башар Асад не сможет, также как он не сможет устранить и игнорировать мнение курдов. Для Асада сегодня настал момент, когда надо принять новое государственное устройство Сирии. Все, что происходит на территории страны, подталкивает к тому, что прежних простых решений для Сирии больше нет, надо продвинуться вперед, иначе это не успокоит войну на территории Сирии, и даже если сопротивление будет подавлено, что само по себе будет весьма сложно, это не изменит ситуацию в стране. Конфликт будет продолжаться».

Невозможность 2011 года

Независимый журналист и политолог Александр Асафов, комментируя предстоящую конференцию Федеральному агентству новостей, отметил, что сейчас не 2011 год, поэтому предыдущие лекала уже не действуют, и это верно для всех сторон конфликта:

«Все понимают, что мы находимся уже в иной реальности. Я думаю, Асад не будет делать жестких заявлений, я не думаю, что он будет мстить и карать, хотя у него к этому есть все и возможности, и полномочия, и основания для этого. Но я думаю, что много тех противоречий образца 2011-го года останутся за кадром».

Эксперт считает, что, скорее всего, речь пойдет о переходе к строительству мирной жизни, о выходе из тяжелейшей гуманитарной и экономической ситуации, о стратегиях, «дорожных картах» и прочих моментах, связанных с восстановлением мирной жизни:

«Нужно постараться соблюсти политическое, если не равновесие, то перемирие, отставить в сторону амбиции и старые обиды. Я думаю, что основной лейтмотив данной конференции будет лежать в стороне от дрязг и предъявления претензий. Потому что восстановление мирной жизни сейчас крайне важно для региона».

По мнению нашего собеседника, несмотря на ту ситуацию, которая сложилась сейчас, многие из оппонентов Башара Асада, если их так можно назвать, привнесут на конференцию риторику не свою, а риторику тех, кто их поддерживает:

«Риторику тех, кто стоит за ними, и, конечно, с их стороны будет попытка раскачать ситуацию в сторону нового политического кризиса, в сторону выдвижения каких-то безоговорочных требований, но я думаю, что у Асада хватит политической мудрости, политической зрелости, чтобы не поддаваться на эти провокации, которые безусловно будут. Мы видим, как идет астанинский процесс, и именно результаты астанинского процесса помогают сделать вывод, что вообще диалог возможен».

Сосуществование арабов и курдов

В данный момент Сирия фактически расколота на две части: подконтрольную правительству Асада и подконтрольную курдам. Курды заняли основные углеводородистые месторождения Аль-Омар, Саджан, Румейлан и Аш-Шаддади. В это же время, заводы по переработке, вся логистика и ключевые коммуникации находятся под контролем Асада: трубопровод Киркук — Баньяс, часть Трансаравийского трубопровода, насосные станции и так далее. В комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин выразил мнение, что только совместное использование позволит экономически сплотить страну.

Эксперт объяснил, что, как показывают события в Ираке вокруг Киркука, если стороны не смогут во время этой конференции или после нее прийти к какому-то соглашению по нефти, то, скорее всего возможный сценарий будет развиваться по силовому пути:

«Не исключаю прямого столкновения сирийской армии с «Демократическими Силами Сирии», как произошло в Ираке, когда иракская армия при поддержке проиранской шиитской милиции просто начала оттеснять пешмергу с ключевых экономических районов Ирака. Соответственно, такая возможность есть и здесь».

Эксперт обратил внимание, что те усилия, которые сейчас предпринимаются Россией, да и самим Асадом направлены на то, чтобы избежать этого сценария:

«Но он не исключен в том случае, если американцы будут использовать курдов для того, чтобы расколоть Сирию или затянуть войну, вплоть до того, чтобы завести эти мирные переговоры в тупик».

Но, разумеется, по мнению нашего собеседника, Башар Асад должен сделать все возможное для того, чтобы наладить диалог с курдами:

«Я считаю, что в каких-то вопросах он должен пойти на компромиссы, связанные с проблемой курдов в послевоенной Сирии, потому что понятно, что вернуться к ситуации 2011-го года курды уже не согласятся. Вопрос лишь в том, на какие уступки он может пойти. Во-вторых, согласятся ли курды на те уступки, на которые Асад теоретически может пойти в рамках переговоров. Асад должен выйти на сценарий, где все-таки переговоры о послевоенном будущем Сирии учтут интересы курдов, и на дипломатическом уровне проект Сирийского Курдистана будет похоронен, а обсуждаться уже будут вопросы именно сосуществование арабов и курдов на территории».

1 Организация запрещена на территории РФ.