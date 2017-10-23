Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому

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Москва, 23 октября. Врачи ввели в искусственную кому ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, которая в понедельник была ранена ножом. Об этом в понедельник сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов, выступая в эфире радиостанции.

По его словам, журналистка получила серьезную травму и находится в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет.

«Сейчас Татьяна находится на искусственной вентиляции легких в реанимационной палате, в постоперационной палате. Будет там до завтра, она погружена в искусственный сон, она в коматозном сне», — отметил он.

Напомним, что ранее неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, ранив девушку в горло. Позже, во время допроса, мужчина объяснил свой поступок тем, что журналистка «сексуально преследовала» его по ночам, используя телепатический контакт.