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Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
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    Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому

    17:44  23 Октября 2017
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    Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому

    Москва, 23 октября. Врачи ввели в искусственную кому ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, которая в понедельник была ранена ножом. Об этом в понедельник сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов, выступая в эфире радиостанции.

    По его словам, журналистка получила серьезную травму и находится в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет.

    Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому

    «Сейчас Татьяна находится на искусственной вентиляции легких в реанимационной палате, в постоперационной палате. Будет там до завтра, она погружена в искусственный сон, она в коматозном сне», — отметил он.

    Напомним, что ранее неизвестный напал на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, ранив девушку в горло. Позже, во время допроса, мужчина объяснил свой поступок тем, что журналистка «сексуально преследовала» его по ночам, используя телепатический контакт.

    Автор: Геннадий Плющев
    #больница #нож #кома #ранение #фельгенгауэр #ападение
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