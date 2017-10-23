«Джебхат ан-Нусра» захватила у ИГИЛ четыре поселения на востоке Хамы

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Хама, 23 октября. На востоке провинции Хама продолжается противостояние двух террористических группировок.

Источники в Сирии сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) одержали победу над «воинами Халифата» и захватили четыре населенных пункта в восточной части провинции Хама. В ходе столкновений ликвидирован один из лидеров «Исламского государства»1 Абу Хамза Месри.

Ранее сообщалось, что лидер «Ан-Нусры» подорвался на мине, установленной боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.