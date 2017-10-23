Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА ведет бои с ИГИЛ за нефтяную станцию Т-2
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр эз-Зор: САА ведет бои с ИГИЛ за нефтяную станцию Т-2

    17:35  23 Октября 2017
    145

    Дейр эз-Зор: САА ведет бои с ИГИЛ за нефтяную станцию Т-2

    Дейр эз-Зор, 23 октября. Сирийская армия ведет массированное наступление на позиции «Исламского государства»1 около насосной станции Т-2.

    По данным сирийских военных источников около нефтяной станции Т-2 продолжаются ожесточенные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Источник сообщает, что исламисты бросили в бой все доступные силы и пытаются атаковать сирийских военных с помощью смертников на «джихад-мобилях», которые уничтожаются прицельными выстрелами из ПТРК. Игиловцы применяют тяжелую артиллерию и отправляют в атаку элитные отряды «Ингимаси».

    Поступают сообщения, что на данный момент сирийская армия уже взяла станцию Т-2 и готовится к штурму городов Аль-Ашараха и Абу-Кемаль.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор #т-2
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        119
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3712
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        983
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        985