Дейр эз-Зор: САА ведет бои с ИГИЛ за нефтяную станцию Т-2

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Дейр эз-Зор, 23 октября. Сирийская армия ведет массированное наступление на позиции «Исламского государства»1 около насосной станции Т-2.

По данным сирийских военных источников около нефтяной станции Т-2 продолжаются ожесточенные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Источник сообщает, что исламисты бросили в бой все доступные силы и пытаются атаковать сирийских военных с помощью смертников на «джихад-мобилях», которые уничтожаются прицельными выстрелами из ПТРК. Игиловцы применяют тяжелую артиллерию и отправляют в атаку элитные отряды «Ингимаси».

Поступают сообщения, что на данный момент сирийская армия уже взяла станцию Т-2 и готовится к штурму городов Аль-Ашараха и Абу-Кемаль.

1 Организация запрещена на территории РФ.