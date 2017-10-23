Украинский комбат: Для зачистки Донбасса ВСУ создают штурмовые роты

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Москва, 23 октября. В частях украинской армии появляются специальные штурмовые батальоны и роты для зачистки Донбасса. Об этом рассказал командир 5-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии», организованной на основе запрещенной в России организации «Правый сектор»1, Владислав Литвин с позывным «Черный».

«В механизированных и мотопехотных частях, бригадах начинают создавать штурмовые батальоны, роты. Идет накачка на зачистку, определенная специализация», — приводят слова Литвина украинские СМИ.

Комбат Черный также рассказал, что тренировкой бойцов ВСУ занимаются в том числе инструкторы из Израиля.

Кроме того, Литвин сообщил, что в рядах ВСУ все чаще наблюдается «отрыв командиров от личного состава».

«Формируется какая-то «определяющая роль» комбатов или комбригов. Когда они — это якобы что-то основное, а личный состав — это то, что должно их обслуживать. Но в армии так не бывает», — заявил Литвин.

Напомним, ранее Литвин рассказал, что танкисты ВСУ сидят в своих машинах в домашних тапочках и спортивных штанах из-за слишком высокой температуры в салоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.