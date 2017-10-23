Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Space X работает над двигателем, который заменит российские РД-180
Новороссия
Украинский комбат: Для зачистки Донбасса ВСУ создают штурмовые роты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский комбат: Для зачистки Донбасса ВСУ создают штурмовые роты

    18:10  23 Октября 2017
    119

    Комбат Литвин: Для зачистки Донбасса ВСУ создают штурмовые роты

    Москва, 23 октября. В частях украинской армии появляются специальные штурмовые батальоны и роты для зачистки Донбасса. Об этом рассказал командир 5-го отдельного батальона «Украинской добровольческой армии», организованной на основе запрещенной в России организации «Правый сектор»1, Владислав Литвин с позывным «Черный».

    «В механизированных и мотопехотных частях, бригадах начинают создавать штурмовые батальоны, роты. Идет накачка на зачистку, определенная специализация», — приводят слова Литвина украинские СМИ. 

    Комбат Черный также рассказал, что тренировкой бойцов ВСУ занимаются в том числе инструкторы из Израиля. 

    Кроме того, Литвин сообщил, что в рядах ВСУ все чаще наблюдается «отрыв командиров от личного состава».

    «Формируется какая-то «определяющая роль» комбатов или комбригов. Когда они — это якобы что-то основное, а личный состав — это то, что должно их обслуживать. Но в армии так не бывает», — заявил Литвин.

    Напомним, ранее Литвин рассказал, что танкисты ВСУ сидят в своих машинах в домашних тапочках и спортивных штанах из-за слишком высокой температуры в салоне.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    #всу #донбасс #штурмовые роты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        151
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        4263
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        1175
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        1060