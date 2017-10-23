Устроивший перестрелку на границе России украинец переведен в реанимацию

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Москва, 23 октября. Сотрудники российских правоохранительных органов пока не смогли допросить украинца, который открыл стрельбу на границе между Украиной и Россией. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Речь идет о 31-летнем Юрии С. Инцидент произошел 21 октября.

Согласно предварительным данным, мужчина попытался незаконно пересечь участок госграницы. При задержании он получил серьезные ранения и был госпитализирован в бессознательном состоянии.

У подозреваемого изъяли два пистолета, гранаты, а также ампулы с жидкостью металлического цвета.

После операции мужчину перевели в отделение реанимации, которое находится под охраной.

Напомним, ранее представители пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Курской области гражданина Украины, который попытался незаконно попасть на российскую территорию.