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Устроивший перестрелку на границе России украинец переведен в реанимацию
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    Устроивший перестрелку на границе России украинец переведен в реанимацию

    17:36  23 Октября 2017
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    Устроивший перестрелку на границе России украинец переведен в реанимацию

    Москва, 23 октября. Сотрудники российских правоохранительных органов пока не смогли допросить украинца, который открыл стрельбу на границе между Украиной и Россией. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

    Речь идет о 31-летнем Юрии С. Инцидент произошел 21 октября.

    Согласно предварительным данным, мужчина попытался незаконно пересечь участок госграницы. При задержании он получил серьезные ранения и был госпитализирован в бессознательном состоянии.

    У подозреваемого изъяли два пистолета, гранаты, а также ампулы с жидкостью металлического цвета.

    После операции мужчину перевели в отделение реанимации, которое находится под охраной.

    Напомним, ранее представители пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Курской области гражданина Украины, который попытался незаконно попасть на российскую территорию.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #рф
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