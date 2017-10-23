Путин включил «Шереметьево» в список стратегических предприятий

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Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин включил международный аэропорт «Шереметьево» в список стратегических предприятий и акционерных обществ. Соответствующий указ опубликован на официальной интернет-портале правовой информации.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года», — отмечается в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его официального подписания, 23 октября.

Напомним, что московский аэропорт «Шереметьево» — один из крупнейших по объемам пассажирских и грузовых перевозок, а также взлетно-посадочных операций и площади аэровокзального комплекса.

Маршрутная сеть составляет более 200 направлений.

По итогам прошлого года, пассажиропоток «Шеремьетьево» составил 33,65 млн пассажиров, объем перевозок грузов — 231,25 тысяч тонн, почты — 11,67 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Алексея Мешкова послом РФ во Франции.