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Путин включил «Шереметьево» в список стратегических предприятий
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    Путин включил «Шереметьево» в список стратегических предприятий

    18:00  23 Октября 2017
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    Путин включил «Шереметьево» в список стратегических предприятий

    Москва, 23 октября. Президент России Владимир Путин включил международный аэропорт «Шереметьево» в список стратегических предприятий и акционерных обществ. Соответствующий указ опубликован на официальной интернет-портале правовой информации.

    «Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года», — отмечается в тексте документа.

    Указ вступает в силу со дня его официального подписания, 23 октября.

    Напомним, что московский аэропорт «Шереметьево» — один из крупнейших по объемам пассажирских и грузовых перевозок, а также взлетно-посадочных операций и площади аэровокзального комплекса.

    Маршрутная сеть составляет более 200 направлений.

    По итогам прошлого года, пассажиропоток «Шеремьетьево» составил 33,65 млн пассажиров, объем перевозок грузов — 231,25 тысяч тонн, почты — 11,67 тысяч тонн.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Алексея Мешкова послом РФ во Франции.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #шереметьево
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