Дамаск: боевики ИГ применили химоружие против ССА на юге провинции
Дамаск, 23 октября. «Исламское государство»1 применило химическое оружие против «умеренных» боевиков «Свободной сирийской армии».
Боевики оппозиционной «Свободной сирийской армии» обвинили террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России) в применении химического оружия на юге провинции Дамаск, сообщает информационный портал «Аль-Масдар».
Боевики одного из подразделений альянса ССА сообщили, что в ходе атаки исламисты применили отравляющее вещество, вызвавшее нарушение дыхания и потерю сознания у многих оппозиционеров. Не менее 11 мятежников ССА получили серьезные травмы. «Исламское государство» на данный момент не подтвердило эту информацию.
1 Организация запрещена на территории РФ.