Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
Весь мир
Дамаск: боевики ИГ применили химоружие против ССА на юге провинции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск: боевики ИГ применили химоружие против ССА на юге провинции

    17:21  23 Октября 2017
    95

    Дамаск: боевики ИГ применили химоружие против ССА на юге провинции

    Дамаск, 23 октября. «Исламское государство»1 применило химическое оружие против «умеренных» боевиков «Свободной сирийской армии».

    Боевики оппозиционной «Свободной сирийской армии» обвинили террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России) в применении химического оружия на юге провинции Дамаск, сообщает информационный портал «Аль-Масдар».

    Боевики одного из подразделений альянса ССА сообщили, что в ходе атаки исламисты применили отравляющее вещество, вызвавшее нарушение дыхания и потерю сознания у многих оппозиционеров. Не менее 11 мятежников ССА получили серьезные травмы. «Исламское государство» на данный момент не подтвердило эту информацию.

    Дамаск: боевики ИГ применили химоружие против ССА на юге провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #игил #сса
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        119
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3712
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        983
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        985