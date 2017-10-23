Дамаск: боевики ИГ применили химоружие против ССА на юге провинции

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Дамаск, 23 октября. «Исламское государство»1 применило химическое оружие против «умеренных» боевиков «Свободной сирийской армии».

Боевики оппозиционной «Свободной сирийской армии» обвинили террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России) в применении химического оружия на юге провинции Дамаск, сообщает информационный портал «Аль-Масдар».

Боевики одного из подразделений альянса ССА сообщили, что в ходе атаки исламисты применили отравляющее вещество, вызвавшее нарушение дыхания и потерю сознания у многих оппозиционеров. Не менее 11 мятежников ССА получили серьезные травмы. «Исламское государство» на данный момент не подтвердило эту информацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.