Советник Авакова обрушился на «бесстыжего» Саакашвили, ненавидящего Украину

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Киев, 23 октября. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обрушился с критикой на бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который ранее заявил о необходимости расформировать СБУ и отправить действующее руководство страны в отставку.

«Каким же нужно быть аморальным, деградированным и бесстыжим существом, чтобы в угоду внешнему врагу так дерзко и безнаказанно ненавидеть Украину», — пишет Шкиряк в Facebook.

Советник главы МВД призвал патриотов, активистов Евромайдана, депутатов, силовиков и представителей общественности дать оценку действиям Саакашвили и его сообщников. Он также напомнил, что Саакашвили, который не является гражданином Украины, незаконно въехал в страну, прорвавшись через пограничный кордон.

Напомним, что ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко сложить полномочия в том случае, если Киев не выполнит основных требований общества. Политик также призвал расформировать Нацгвардию и ликвидировать Службу безопасности Украины.