Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
Украина
Советник Авакова обрушился на «бесстыжего» Саакашвили, ненавидящего Украину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Советник Авакова обрушился на «бесстыжего» Саакашвили, ненавидящего Украину

    17:09  23 Октября 2017
    108

    Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

    Киев, 23 октября. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обрушился с критикой на бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который ранее заявил о необходимости расформировать СБУ и отправить действующее руководство страны в отставку.

    «Каким же нужно быть аморальным, деградированным и бесстыжим существом, чтобы в угоду внешнему врагу так дерзко и безнаказанно ненавидеть Украину», — пишет Шкиряк в Facebook.

    Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк

    Советник главы МВД призвал патриотов, активистов Евромайдана, депутатов, силовиков и представителей общественности дать оценку действиям Саакашвили и его сообщников. Он также напомнил, что Саакашвили, который не является гражданином Украины, незаконно въехал в страну, прорвавшись через пограничный кордон.  

    Напомним, что ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко сложить полномочия в том случае, если Киев не выполнит основных требований общества. Политик также призвал расформировать Нацгвардию и ликвидировать Службу безопасности Украины.

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #саакашвили #шкиряк #критика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        119
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3712
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        983
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        985