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В ЛНР рассказали об отмене визита Порошенко в подразделение «Луганск» в Донбассе
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    В ЛНР рассказали об отмене визита Порошенко в подразделение «Луганск» в Донбассе

    17:45  23 Октября 2017
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    Донбасс: Порошенко испугался ехать к силовикам в Донбассе из-за плохо настроения бойцов

    Луганск, 23 октября. Президент Украины Петр Порошенко, который 22 октября побывал в зоне военного конфликта в Донбассе, отказался от поездки в подразделения оперативно-тактической группировки «Луганск» из-за негативного отношения бойцов ВСУ к украинским властям. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Речь идет о 10-й и 14-й бригадах ОТГ.

    «Из-за критически низкого морально-психологического состояния военнослужащих указанных соединений, а также все чаще отмечающегося негативного настроения бойцов к действующей власти в стране поездку пришлось отменить», — отметил Марочко на пресс-брифинге.

    Напомним, ранее стало известно о том, что за прошедшие сутки украинские силовики 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики. Кроме того, Вооруженные силы Украины три раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #украина #порошенко #лнр
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