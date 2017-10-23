Сегодня в Сети: кто напал на Фельгенгауэр, вброс об «отставке» Полтавченко, стрельба на границе

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Сегодня в Интернете, 23 октября. Нападение на Татьяну Фельгенгауэр: известную журналистку радиостанции «Эхо Москвы» пытался зарезать учитель физики из Израиля. В пресс-службе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко изящно пошутили по поводу очередных слухов о его «отставке». Вооруженный украинец с ампулой ртути устроил перестрелку на границе России, сообщает ФСБ.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр — израильский след и «телепатическая связь»

Пользователи соцсетей бурно обсуждают дикую историю, которая произошла в редакции радиостанции «Эхо Москвы» — нападение с ножом на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Возбуждено дело о покушении на убийство, московский главк держит ситуацию на контроле.

О состоянии самой Татьяны врачи пока говорят с осторожностью. По сообщению в Twitter заместителя главного редактора радиостанции Владимира Варфоломеева, журналистку прооперировали.

Первоначально была информация, что ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Позже появились сообщения, что состояние Татьяны Фельгенгауэр тяжелое.

Выяснилось, что нападавший — некто Борис Гриц, предположительно, гражданин Израиля, бывший преподаватель физики, живший в городе Беэр-Шева. Обнаружены его страница в Facebook и сетевой дневник.

"Эхо" уточняет, что фамилия нападавшего на Фельгенгауэр не Герц, а Гриц. Вот, видимо, дневник этого психопата https://t.co/SjeTRpwknV pic.twitter.com/yOR3geZbZH — Илья Варламов (@varlamov) October 23, 2017

Порезавшим Фельгенгауэр оказался гражданин Израиля — Диана Коротких (@ProstoTBIT) October 23, 2017

Судя по всему, это человек глубоко больной, который утверждает, что Татьяна Фельгенгауэр якобы в течение пяти лет поддерживала с ним «телепатическую связь», преследуя по ночам и мешая жить. В Израиле у Грица дела, похоже, не клеились, и он решил посетить Москву.

«Нападение на Татьяны Фельгенгауэр — серьезное преступление, каков бы ни был мотив нападавшего. Желаю Татьяне скорейшего выздоровления и сил ее близким», — отреагировал на происшествие сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Нападение на @t_felg – серьезное преступление, каков бы ни был мотив нападавшего. Желаю Татьяне скорейшего выздоровления и сил её близким — Григорий Явлинский (@yavlinsky) October 23, 2017

«Кошмар в студии «Эха»! Желаю Татьяне Фельгенгауэр скорейшего выздоровления! Необходимо провести тщательное и объективное расследование», — пишет в Twitter председатель «Яблока» Эмилия Слабунова.

Кошмар в студии Эха@EchoMskRu Желаю Татьяне Фельгенгауэр скорейшего выздоровления!Необходимо провести тщательное и объективное расследование — Эмилия Слабунова (@slabunova) October 23, 2017

Большинство интернет-пользователей выражают сочувствие Татьяне и ее семье, делятся подробностями инцидента и желают журналистке скорейшего полного выздоровления. Так, десятка комментариев со словами сочувствия появились под абсолютно нейтральным постом Татьяны в Faceebook.

Сообщается, что в настоящее время операция завершена, пострадавшая переведена в палату.

Завершена операция, которую в Склифе делали Тане @t_felg; она переведена в палату. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) October 23, 2017

Врачи оценивают состояние раненой ведущей радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр как тяжелое. — Светлана Кузнецова (@Mirovietrendi) October 23, 2017

«Отставка» Полтавченко — очередная утка СМИ

Официальные лица прокомментировали появившиеся утром журналистские слухи, что якобы после президентских выборов 2018 года может последовать отставка губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов прокомментировал возможное «увольнение» своего шефа фотографией уток. Кибитов, опубликовав соотвествующую фотографию на своей официальной странице в Twitter, тем самым намекнул, что речь в очередной раз идет о журналистской утке.

Пресс-секретарь Полтавченко прокомментировал возможное увольнение губернатора фотографией уток https://t.co/mG491eyOZk — Новости С.-Петербург (@SanktPeterbNews) October 23, 2017

Только что передали эксклюзивное фото источников телеканала Дождь.) pic.twitter.com/T9NhxaGC0b — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) October 23, 2017

Не подтвердили слухи об отставке губернатора Петербурга и в Кремле.

Новость: В Кремле слухи об отставке Полтавченко назвали народной забавой https://t.co/qggfHzJuMj — Новые Новости (@novienovosti) October 23, 2017

В понедельник Георгий Полтавченко побывал с рабочим объездом в Кронштадте, сообщила губернаторская пресс-служба.

Видео - Георгий Полтавченко побывал с рабочим объездом в Кронштадте https://t.co/XWWWkQU2Qu — G_S_Poltavchenko (@GSPoltavchenko) October 23, 2017

Украинец устроил перестрелку на границе России

В Курской области гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу России при задержании открыл огонь по российским пограничникам. В ходе перестрелки мужчина получил ранение и был задержан. У нарушителя изъяли оружие и ампулы с ртутью, сообщили в ФСБ России.

Новость опубликовали в своих официальных Twitter как российские, так и некоторые украинские издания.