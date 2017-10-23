Хама: один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине ИГ

В Избранное

Хама, 23 октября. В ходе столкновений между террористами в провинции Хама уничтожен один из лидеров «Джебхат ан-Нусры».

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на местные источники, что в районе населенного пункта Мареджеб Аль-Джамлан провинции Хама был уничтожен командующий террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), известный под именем Саид Насралла.

Отмечается, что лидер бандформирования подорвался на мине, установленной боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1», с которой «Ан-Нусра» ведет продолжительную войну. Это уже третий лидер группировки, уничтоженный за последние две недели, пишет источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.