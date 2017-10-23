Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
Весь мир
Хама: один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хама: один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине ИГ

    17:03  23 Октября 2017
    78

    Хама: один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине ИГ

    Хама, 23 октября. В ходе столкновений между террористами в провинции Хама уничтожен один из лидеров «Джебхат ан-Нусры».

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на местные источники, что в районе населенного пункта  Мареджеб Аль-Джамлан провинции Хама был уничтожен командующий террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), известный под именем Саид Насралла.

    Отмечается, что лидер бандформирования подорвался на мине, установленной боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство1», с которой «Ан-Нусра» ведет продолжительную войну. Это уже третий лидер группировки, уничтоженный за последние две недели, пишет источник.

    Хама: один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» подорвался на мине ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        122
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3728
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        985
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        987