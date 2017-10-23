Сирия: один из главарей ИГИЛ в Дейр эз-Зоре бежал на подконтрольные курдам территории

В Избранное

Дейр эз-Зор, 23 октября. Один из лидеров «Исламского государства»1 бежал с поля боя в провинции Дейр эз-Зор.

Иранские информационный портал сообщает, что один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), известный под именем Абу Омар аль-Зобейди, бросил своих подчиненных и скрылся с поля боя.

Местные источники подтвердили информацию о том, что исламист скрылся в районах, подконтрольных курдским «Сирийским демократическим силам» (SDF). Данный вооруженный альянс действует на территории провинции Дейр эз-Зор совместно с американским спецназом.

1 Организация запрещена на территории РФ.