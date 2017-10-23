Госпогранслужба Украины ничего не знает о перестрелке на границе с РФ

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Киев, 23 октября. Госпогранслужба Украины не подтверждает информацию о задержании украинца, который устроил перестрелку, пытаясь проникнуть в Россию. Об этом в понедельник заявил помощник главы ведомства Олег Слободян.

«Мы пока не нашли информации, подтверждающей задержание украинца на границе», — отметил он.

В то же время Слободян подчеркнул, что пограничники изучают данный вопрос, передают украинские СМИ.

Напомним, что ранее ФСБ России сообщило о перестрелке, которую устроил вооруженный пистолетами и гранатами гражданин Украины, пытавшийся прорваться через российскую границу. Согласно предварительным данным, при себе у него также была емкость с ртутью.