Милонов о термине «беременные люди»: Это путь на свалку мировой истории

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Москва, 23 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что предложение о замене термина «беременная женщина» на «беременный человек» в пакте ООН, выдвинутое британским правительством, противоречит здравому смыслу.

«Это прямое отрицание здравого смысла, путь на свалку мировой истории. Это вызов всему миру — вчера мы запрещаем называть папу папой, а маму мамой, сегодня мы отбираем у женщин беременность, что нас ждёт завтра?» — приводит РИА Новости слова Милонова.

Депутат Госдумы также добавил, что особенно странно слышать подобное заявление от представителей одного из государств, на культуре которых держится западная цивилизация. Милонов также отметил, что традиционные ценности, институт семьи и брака в наше время все чаще оказываются под атакой.

Напомним, ранее правительство Великобритании попросило ООН заменить в международных правовых актах и документах термин «беременная женщина» на словосочетание «беременный человек», чтобы понятие можно было применить к трансгендерам.