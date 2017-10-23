Экс-боксер и создатель фильма «Ложь Матильды» нокаутировал манекен Учителя

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Москва, 23 сентября. Бывший боксер, режиссер фильма «Оболганный Государь — правда о последнем русском царе», также известного как «Ложь Матильды», Сергей Алиев обвинил режиссера Алексея Учителя в трусости за то, что тот игнорирует его звонки по поводу организации дебатов.

Так, Алиев обиделся на Учителя за то, что тот проигнорировал его призыв прийти на дебаты по поводу фильма «Матильда».

«Чтобы дебаты состоялись, человек должен не трусить, — возмутился Алиев. — А когда ему звонят от меня, представляются, и он тут же скидывает трубку и больше не берет. Мог бы ответить!».

Весь свой гнев от происходящего Алиев направил на резиновый манекен по имени Леха. Он избил резиновую куклу, представив ее Учителем. Произошедшее Алиев записал на видео, которое впоследствии было размещено на видеохостинге YouTube, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее Народный артист России Василий Ливанов выступил с критикой фильма режиссера Учителя «Матильда».