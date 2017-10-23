Суслик «русской угрозы»: Роман Носиков о страхе и ненависти в Америке

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В США не стихает истерия по поводу российского вмешательства в президентские выборы. «Рука Кремля», «русские хакеры», «фейковые новости» и чудовищная «русская машина пропаганды», за рулем которой сидит ужасная Марго Симоньян, стали постоянными обитателями сказочного мира, создаваемого в головах избирателей американскими СМИ и политиками.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Российская Федерация «вела военные действия» против Штатов во время президентской гонки в 2016 году. Заявила уверенно, мощно.

Уверенность в российском вмешательстве стала хорошим тоном в истеблишменте США и некоторых стран Европы. А сама «русская угроза» стала аналогом суслика: «его не видно, но он есть», по мнению героя фильма «ДМБ». Герой называл это убеждениями, за которые жена и теща хотели сдать его в дурдом.

Сейчас без таких убеждений на Западе не пускают в политику.

Почему Вашингтону так нужен этот лелеемый страх? Откуда в Америке это желание быть жертвой?

Майдан государства

Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент президента США Дональда Трампа. Стайер полагает, что Трамп связан с Владимиром Путиным и не должен иметь доступа к ядерной кнопке.

Невозможно не заметить, что «русский ужас» стал инструментом политической борьбы внутри США. Связи с Россией превратились в инструмент шельмования политических противников. Причем связь любая, даже уровня «пожали друг другу руки в коридоре».

Попытка привязать на шею Трампу Путина и политически утопить его не может не напомнить другой печальный процесс, приведший к политическому кризису и разрушению государства. Речь о шельмовании бывшего президента Украины Виктора Януковича. Тогда его тоже обвиняли в «пророссийскости» и связях с Кремлем. Запугивали народ тоталитарной Россией и тем, что кружевные трусы могут оказаться под угрозой.

На наших глазах в Соединенных Штатах происходит «януковичезация» Трампа.

И это действительно жутко, потому что за рулем процесса — те же люди, которые спровоцировали украинский «Евромайдан». Госпереворот, приведший к гражданской войне и уничтожению на территории Украины человеческой цивилизации.

Данная технология была разработана для разрушения суверенитетов других стран во имя американских интересов. Сейчас эти люди применяют ту же технологию внутри США. «Януковичезация» Трампа неизбежно влечет за собой «украинизацию» США. Они принесли эту заразу в собственный дом.

Диагноз страшен. Майдан государства — это смертельная болезнь сродни одновременно лейкемии и бешенству.

Суверенитет США — раз уж «во всем виноват Путин» — уже попран. На наших глазах под лозунгами борьбы с русской угрозой уничтожаются демократические институты Америки.

Ликвидируется, под крики о борьбе с русской пропагандой, и свобода слова. Выборность президента уничтожается под лозунгом расследований связи Трампа с Москвой. Правосудие подменяется наветами.

Но дело тут не только во внутренних проблемах США.

Право на месть

Священная борьба с Россией уничтожает не только американскую демократию. Она уничтожает международное право, международные институты и организации.

Фактически уничтожена система борьбы с допингом в спорте. Пострадали такие организации, как МВФ и ВТО, международные суды. На очереди — ООН.

Вашингтон уже подготовил декларацию о принципах реформирования ООН, которую подписало почти две трети стран-членов организации. Москва подозревает, что вся американская инициатива по реформированию затеяна для того, чтобы сделать ООН не эффективным инструментом поддержания мира и порядка, а штамповочным бюро, которое будет одобрять все действия Госдепа.

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Америка — словно молоток в руках глобальной финансовой элиты, с помощью которого та крушит все, что рассматривает как угрозу. Причем такое положение «жертвы русской агрессии» дает множество прав.

Прежде всего, это право на игнорирование прав. Игнорирование права на свободу слова. Игнорирование права на жизнь. Игнорирование права на правосудие.

Как это похоже на Украину, не находите? Разве не чувствуется в этом нечто вроде божественной справедливости?

А еще звание жертвы дает самое главное право — право на месть.

Самый лучший способ оправдать будущее преступление против кого-либо — это придумать себе достойную обиду. А что может быть страшнее для Америки, как не посягательства на само ее сердце — на демократию?

Разве страна, которая покусилась на самое святое, что есть на планете, — американскую демократию, — не должна быть наказана? Разве можно допустить, чтобы такое государство продолжало существовать и самим своим существованием нести угрозу всему человечеству? Разве не позволены для нейтрализации такой угрозы, предотвращения такого варварства любые методы и меры? Любые!

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Именно поэтому суслик обязан быть. Он должен скрываться где-то в траве. Невидимый и неслышимый, неуловимый и недоказуемый. Но совершенно реальный. Такой же реальный, как русское вмешательство в выборы президента США.

Потому что когда в руках — ЛЮБЫЕ методы и меры, их надо хорошо объяснить.