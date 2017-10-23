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Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне казнили более 100 человек, курды продвигаются в Дейр эз-Зоре
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    Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне казнили более 100 человек, курды продвигаются в Дейр эз-Зоре

    17:08  23 Октября 2017
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    Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне уничтожены, курды продолжают экспансию в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 23 сентября.  САА благодаря ВКС РФ смогли освободить Аль-Карьятейн, курды продвигаются на восток Дейр эз-Зора, Россию беспокоит новая линия США по Сирии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Аль-Карьятейн зачищен от боевиков ИГ1

    Воздушно-космические силы РФ обеспечили сирийской армии поддержку при зачистке город Аль-Карьятейн от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ)  в Сирии. Утром стало известно о том, что населенный пункт полностью освобожден от присутствия ИГ (запрещено в РФ).

    Зачистка была в значительной степени осложнена тем, что ранее боевикам удалось захватить несколько кварталов. Поэтому САА понадобилось около 14 дней, чтобы установить контроль над территорией. За время пребывания в данном населенном пункте боевики казнили более 100 человек, сообщают сирийские общественные организации.

    Курды захватили новые территории на востоке Дейр эз-Зора

    Курды продолжают свою военную экспансию на востоке Дейр эз-Зор, им удалось захватить несколько населенных пунктов, в частности Кусайрию, Маашик, Ловзию, Зувеймию и Хурайзу. Основная цель курдов — захват нефтяных месторождений для того, чтобы помешать законно избранному главе Сирии Башару Асаду вернуть их себе после окончательной победы над боевиками «Исламского «государства» (запрещено в РФ). Курдские силы действуют при поддержке Соединенных Штатов Америки.

    Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне уничтожены, курды продолжают экспансию в Дейр эз-Зоре

    Лавров ждет от США ответов

    Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность отсутствием новой политикой США по Сирии. По словам дипломата, пока что Штаты не продемонстрировали, что у них есть какая-то внятная политика решения сирийского конфликта.

    «Когда мы слышим о новой линии США, линии, которая предполагает создание неких местных советов на территориях суверенной САР, конечно, у нас это не может не вызывать вопросов», — сказал Лавров.

    МИД РФ направил в Вашингтон несколько запросов, чтобы американская сторона внесла ясность в ситуацию.

    САА продвигается к югу от Меядина

    Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне уничтожены, курды продолжают экспансию в Дейр эз-Зоре

    Сухопутная армия Сирии зачистила два населенных пункта к югу Меядина. Столь значительное продвижение сирийских войск стало возможно благодаря поддержке ВКС РФ. Армейцы почти полностью освободили западный берег Ефрата. Теперь операции развернутся в в восточном и южном направлении.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр-эз-зор
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    Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне казнили более 100 человек, курды продвигаются в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ
    Сирия новости 23 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили 16 боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Абу Кемале ликвидирован командир ИГ
    Сирия новости 23 октября 07.00: ССА под ударом YPG на севере Идлиба, курды не намерены отдавать Ракку САА
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