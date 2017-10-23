Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне казнили более 100 человек, курды продвигаются в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 23 сентября. САА благодаря ВКС РФ смогли освободить Аль-Карьятейн, курды продвигаются на восток Дейр эз-Зора, Россию беспокоит новая линия США по Сирии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Аль-Карьятейн зачищен от боевиков ИГ1

Воздушно-космические силы РФ обеспечили сирийской армии поддержку при зачистке город Аль-Карьятейн от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. Утром стало известно о том, что населенный пункт полностью освобожден от присутствия ИГ (запрещено в РФ).

Зачистка была в значительной степени осложнена тем, что ранее боевикам удалось захватить несколько кварталов. Поэтому САА понадобилось около 14 дней, чтобы установить контроль над территорией. За время пребывания в данном населенном пункте боевики казнили более 100 человек, сообщают сирийские общественные организации.

Курды захватили новые территории на востоке Дейр эз-Зора

Курды продолжают свою военную экспансию на востоке Дейр эз-Зор, им удалось захватить несколько населенных пунктов, в частности Кусайрию, Маашик, Ловзию, Зувеймию и Хурайзу. Основная цель курдов — захват нефтяных месторождений для того, чтобы помешать законно избранному главе Сирии Башару Асаду вернуть их себе после окончательной победы над боевиками «Исламского «государства» (запрещено в РФ). Курдские силы действуют при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Лавров ждет от США ответов

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность отсутствием новой политикой США по Сирии. По словам дипломата, пока что Штаты не продемонстрировали, что у них есть какая-то внятная политика решения сирийского конфликта.

«Когда мы слышим о новой линии США, линии, которая предполагает создание неких местных советов на территориях суверенной САР, конечно, у нас это не может не вызывать вопросов», — сказал Лавров.

МИД РФ направил в Вашингтон несколько запросов, чтобы американская сторона внесла ясность в ситуацию.

САА продвигается к югу от Меядина

Сухопутная армия Сирии зачистила два населенных пункта к югу Меядина. Столь значительное продвижение сирийских войск стало возможно благодаря поддержке ВКС РФ. Армейцы почти полностью освободили западный берег Ефрата. Теперь операции развернутся в в восточном и южном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)