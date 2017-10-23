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Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
Происшествия
«Домогалась телепатически»: опубликовано видео допроса ранившего журналистку «Эха Москвы»
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    «Домогалась телепатически»: опубликовано видео допроса ранившего журналистку «Эха Москвы»

    16:32  23 Октября 2017
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    «Домогалась телепатически»: опубликовано видео допроса ранившего журналистку «Эха Москвы»

    Москва, 23 октября. Московская полиция обнародовала видео допроса мужчины, который напал с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

    Подозреваемый заявил, что лично не был знаком с журналисткой, однако несколько лет назад установил с ней телепатический контакт, из-за которого регулярно подвергался сексуальному преследованию.

    «Домогалась телепатически»: опубликовано видео допроса ранившего журналистку «Эха Москвы»

    «Два месяца она меня преследовала сексуально. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она изводила меня сексуально. Потерпевшую я знал только по телепатическому контакту пять лет», — рассказал задержанный.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал с ножом на ведущую и заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #нападение #нож #видео #полиция #допрос #эхо москвы #фельгенгауэр
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