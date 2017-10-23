«Домогалась телепатически»: опубликовано видео допроса ранившего журналистку «Эха Москвы»

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Москва, 23 октября. Московская полиция обнародовала видео допроса мужчины, который напал с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Подозреваемый заявил, что лично не был знаком с журналисткой, однако несколько лет назад установил с ней телепатический контакт, из-за которого регулярно подвергался сексуальному преследованию.

«Два месяца она меня преследовала сексуально. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она изводила меня сексуально. Потерпевшую я знал только по телепатическому контакту пять лет», — рассказал задержанный.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал с ножом на ведущую и заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.