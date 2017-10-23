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Сирия: боевики ИГ убили более ста жителей Аль-Карьятейна
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    Сирия: боевики ИГ убили более ста жителей Аль-Карьятейна

    16:29  23 Октября 2017
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    Сирия: боевики ИГ убили более ста жителей Аль-Карьятейна

    Аль-Карьятейн, 23 октября. Во время пребывания в Аль-Карьятейне боевики «Исламского государства»1 казнили более ста человек.

    Сирийские общественные организации сообщили, что за время пребывания в захваченном Аль-Карьятейне боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устраивали показательные казни с целью запугать местное население. По различным обвинениям исламисты казнили 128 человек, информируют общественные организации.

    В данный момент населенный пункт полностью зачищен от террористов. Сирийская армия вела операцию по освобождению Аль-Карьятейна провинции Хомс около двух недель.

    Сирия: боевики ИГ убили более ста жителей Аль-Карьятейна

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #хомс #аль-карьятейн
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