Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к югу от Меядина

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Дейр эз-Зор, 23 октября. Сирийская армия зачистила от боевиков «Исламского государства»1 два населенных пункта к югу от Меядина.

Сирийские источники сообщили об освобождении городов Аль-Курайя и Махкан, которые расположены южнее стратегически важного населенного пункта Меядин провинции Дейр эз-Зор. Отмечается, что армейцы практически полностью контролируют весь западный берег реки Евфрат и развивают наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточном и южном направлении.

Со своей стороны на севере провинции активно действуют проамериканские отряды «Сирийских демократических сил», которые стремятся захватить нефтяные месторождения, подконтрольные исламистам «Халифата».

Mahkan and al-Quriyah towns south of Mayadeen city now under full SAA control with preparations now to storm al-'Ashara area https://t.co/rFmyS110OW — Hassan Ridha (@sayed_ridha) October 23, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.