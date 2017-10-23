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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к югу от Меядина
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к югу от Меядина

    16:24  23 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к югу от Меядина

    Дейр эз-Зор, 23 октября. Сирийская армия зачистила от боевиков «Исламского государства»1 два населенных пункта к югу от Меядина.

    Сирийские источники сообщили об освобождении городов Аль-Курайя и Махкан, которые расположены южнее стратегически важного населенного пункта Меядин провинции Дейр эз-Зор. Отмечается, что армейцы практически полностью контролируют весь западный берег реки Евфрат и развивают наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточном и южном направлении.

    Со своей стороны на севере провинции активно действуют проамериканские отряды «Сирийских демократических сил», которые стремятся захватить нефтяные месторождения, подконтрольные исламистам «Халифата».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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