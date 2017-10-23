Ученые доказали способность собак чувствовать запах рака

В Избранное

Москва, 23 октября. Японские ученые смогли доказать, что собаки могут чувствовать запах онкологических заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из медицинской школы в префектуре Тиба.

Для уникального эксперимента собакам породы лабрадор предложили отличить образцы мочи здоровых пациентов и больных с подтвержденным диагнозом. Сообщается, что из четырех предоставленных образцов мочи собаки всегда находили ту, которая принадлежит больным с онкологическими заболеваниями, сообщает «Ридус» со ссылкой на японские СМИ.

Отметим, что эксперименты по возможности собак определять болезни по запаху проводятся еще с конца 80-х годов, однако только сейчас исследователи вплотную подошли к разгадке уникальных способностей собак по диагностике тяжелых заболеваний.

Напомним, несколько лет назад эксперимент с подобной диагностикой рака уже увенчался успехом: в Милане ученые с помощью животных смогли установить рак простаты по образцам мочи с точность в 98%.