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Москва, 23 октября. Актер Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа, обидевшись на невнимание коллег. Как рассказала актриса Вера Воронкова, таким образом он решил разыграть ее на съемках картины «Время танцора», которые проходили в Крыму 1997 году.

По словам Воронковой, в последний день все артисты уехали на прогон, и Гармашу было не с кем поговорить. Ей самой нужно было отрепетировать номер с собаками, поэтому она не смогла уделить Гармашу несколько минут. Тогда он пообещал выпрыгнуть из окна, если актриса прогонит его. Закрывая дверь, Воронкова увидела, как Гармаш бежит по коридору к окну.

«Осколки посыпались на пол, стоял звон разбитого стекла. А у меня онемели руки, даже вскрикнуть не могу, только стон какой-то получился. Думаю: «Точно погиб!» Ведь пятый этаж», — цитируют Воронкову «Дни.ру».

Как оказалось, Гармаш спрыгнул в строительную люльку, оставленную рабочими без присмотра на время обеда. Актриса призналась StarHit, она до конца так и не простила коллеге жестокую шутку.