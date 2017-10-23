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Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
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    Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа

    16:36  23 Октября 2017
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    Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа

    Москва, 23 октября. Актер Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа, обидевшись на невнимание коллег. Как рассказала актриса Вера Воронкова, таким образом он решил разыграть ее на съемках картины «Время танцора», которые проходили в Крыму 1997 году.

    По словам Воронковой, в последний день все артисты уехали на прогон, и Гармашу было не с кем поговорить. Ей самой нужно было отрепетировать номер с собаками, поэтому она не смогла уделить Гармашу несколько минут. Тогда он пообещал выпрыгнуть из окна, если актриса прогонит его. Закрывая дверь, Воронкова увидела, как Гармаш бежит по коридору к окну.

    «Осколки посыпались на пол, стоял звон разбитого стекла. А у меня онемели руки, даже вскрикнуть не могу, только стон какой-то получился. Думаю: «Точно погиб!» Ведь пятый этаж», — цитируют Воронкову «Дни.ру».

    Как оказалось, Гармаш спрыгнул в строительную люльку, оставленную рабочими без присмотра на время обеда. Актриса призналась StarHit, она до конца так и не простила коллеге жестокую шутку.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #гармаш #воронкова
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