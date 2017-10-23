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Политика
Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
Политика
Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
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    Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

    16:19  23 Октября 2017
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    Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

    Москва, 23 октября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал указ о расширении списка жизненно необходимых и важнейших медицинских препаратов на будущий год, в него дополнительно включено 60 лекарств и восемь препаратов. Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина. 

    Перечень утвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

    Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

    По его словам, кабмин утвердил перечень жизненно необходимых и так называемых важнейших лекарственных препаратов на будущий год.

    Отмечается, что в список медицинских препаратов на 2018 год дополнительно включены 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для лечения онкологии, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторые другие. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #кабмин #правительство #лекарства #медикаменты
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