Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

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Москва, 23 октября. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал указ о расширении списка жизненно необходимых и важнейших медицинских препаратов на будущий год, в него дополнительно включено 60 лекарств и восемь препаратов. Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.

Перечень утвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, кабмин утвердил перечень жизненно необходимых и так называемых важнейших лекарственных препаратов на будущий год.

Отмечается, что в список медицинских препаратов на 2018 год дополнительно включены 60 лекарств и восемь препаратов, в том числе для лечения онкологии, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторые другие.