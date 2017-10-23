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Стало известно, сколько стоила подготовка теракта в Петербурге
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    Стало известно, сколько стоила подготовка теракта в Петербурге

    16:18  23 Октября 2017
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    Стало известно, сколько стоила подготовка теракта в Петербурге

    Москва, 23 октября. Теракт в петербургском метро в 2017 году обошелся злоумышленникам в 150 тысяч рублей. Об этом было объявлено на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

    Согласно предварительным данным, за последний год в РФ удалось заморозить активы предполагаемых террористов на шесть миллионов рублей.

    «С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошелся в 150 тысяч рублей, то шесть миллионов – это очень большая сумма, а если теракты, в Париже, с ножом или топором, которые практически ничего не стоят», — подчеркнул глава ведомства.

    Как отметил Чиханчин, российская сторона также смогла выстроить положительные взаимоотношения на международной политической арене по вопросам, связанным с борьбой с терроризмом.

    Напомним, в результате теракта в Петербурге в апреле 2017 года погибли 16 человек (включая и террориста).

    Автор: Алексей Громов
    #теракт #петербург
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