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Новости Новороссии: Киев стягивает войска в ДНР и ЛНР, БМП ВСУ подорвалась на мине
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    Новости Новороссии: Киев стягивает войска в ДНР и ЛНР, БМП ВСУ подорвалась на мине

    16:24  23 Октября 2017
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    ВСУ намерены силовым путем решить "проблему Донбасса"

    Новороссия, 23 октября. Украинские власти намереваются решить «проблему Донбасса» силовым методом. Один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения во время подрыва БМП ВСУ. Последние новости народных республик — в материале Федерального агентства новостей.

    Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

    Власти Украины намереваются силовым методом разрешить конфликт на территории Новороссии, об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    По его словам, такой вывод можно сделать на основе того, что в регионе скапливается огромное количество тяжелой украинской бронетехники, которая с каждым днем пребывает на линию соприкосновения. Басурин утверждает, что на Мариупольском направлении замечена ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» ВСУ.

    Реактивная артиллерия ВСУ на линии фронта в Донбассе

    Напомним, ранее портал «Апостроф» со ссылкой на командира 5-го отдельного батальона так называемой «Украинской добровольческой армии», Владислава Литвина сообщил, что вооруженные силы Украины создают в механизированных и мотопехотных частях, а также в бригадах, роты и штурмовые батальоны для наступательной операции на юго-востоке Украины.

    Подрыв на линии фронта

    Один военнослужащий украинской армии погиб и еще один получил серьезные осколочные ранения при подрыве боевой машины пехоты ВСУ на мине в Донбассе. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «20 октября во время перемещения БМП-1 на место погрузки, принадлежавшей одному из подразделений 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, произошел подрыв на своих минных полях. В результате подрыва один военнослужащий из состава 53 отдельной механизированной бригады погиб, один получил ранения», — подчеркнул представитель народной республики.

    Подрыв БМП ВСУ на мине в Донбассе

    По его же словам, боевая машина не подлежит восстановлению, так как во время подрыва сдетонировал боекомплект, находящийся внутри бронетехники.

    Силовики ВСУ захватывают дома мирных жителей

    Военнослужащие украинской армии намерено задерживают мирных жителей подконтрльных Киеву территорий Донбасса, обвиняют их в поддержке сепаратизма и заключают под стражу, чтобы их жилье для собственного размещения. Об этом рассказал замкомкорпусом ДНР Эдуард Басурин.

    «Отмечаются факты мародерства и самозахвата имущества мирных жителей военнослужащими ВСУ. При этом, чтобы обустроиться в населенных пунктах, украинские подразделения не ограничиваются обычным мародерством, как это было ранее. Теперь, чтобы очистить помещения от местных жителей, людей обвиняют в сепаратизме и заключают под стражу», — отметил представитель народной республики.

    Новости Новороссии: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, БМП ВСУ подорвалась на мине

    По данным военнослужащего армии ДНР, подобные факты фиксировались в подконтрольном Киеву населенном пункте Новоселовка. Басурин утверждает, что в подвальном помещении штаба батальона морской пехоты ВСУ в настоящее время содержится не менее пяти жителей Новоселовки. Один из них — мужчина 1958 года рождения, который отказался передавать украинским военным свое жилье.

    Автор: Сергей Гагарин
    #днр #россия #всу #киев #донбасс #украина #взрыв #лнр #мина #москва #подрыв #бмп
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