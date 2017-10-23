Хомс: ВКС РФ обеспечили САА победу над ИГ в Аль-Карьятейне

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Хомс, 23 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков «Исламского государства»1 город Аль-Карьятейн.

Военные источники в САР сообщили, что Сирийская арабская армия полностью освободила населенный пункт Аль-Карьятейн на востоке провинции Хомс от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Утром армейцы отчитались в завершении наземной части операции.

Ранее сообщалось, что несколько подразделений «Халифата» смогли проникнуть через оборонительные рубежи САА, после чего исламисты заняли ряд кварталов в населенном пункте. Сирийской армии потребовалось около двух недель для полной зачистки города от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.