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Политика
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Политика
Ковитиди призвала США не зацикливаться на крымском вопросе
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    Ковитиди призвала США не зацикливаться на крымском вопросе

    15:50  23 Октября 2017
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    Ковитиди призвала США не зацикливаться на крымском вопросе

    Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале призвала власти США не зацикливаться на крымском вопросе. Парламентарий сделала такое заявление в ходе обсуждения независимости Каталонии. Напомним, по итогам референдума большинство жителей автономного сообщества высказались за независимость от Испании, последняя в свою очередь пригрозила применить 155-ю статью конституции и отстранить действующее правительство от власти. Каталония не нашла поддержки со стороны стран ЕС и США.

    «Это то, о чем говорит президент — политика двойных стандартов, она сегодня действует. Вот цитата Клинтон (Хиллари). «Косово — независимое государство, его территория сегодня для всех неприкасаема. Мы призываем все государства не зацикливаться на данном вопросе, а лишь внести свой вклад в признание независимости Косово». Сегодня я призываю всех, в первую очередь США, не зацикливаться на крымском вопросе, поскольку он был решен на основании референдума», — заявила Ковитиди.

    После этого ведущие вспомнили выступление президента РФ на «Валдае». Зрителям показали фрагмент его выступления, Владимир Путин тогда говорил, что мир увидел единодушное осуждение отделения Каталонии от Испании сторонниками Евросоюза и рядом других государств.

    «Однако они в свое время приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. Зачем же нужно было так бездумно, исходя из политической конъюнктуры и желания угодить, прямо скажу, «большому брату» из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово? Провоцируя подобные процессы в других регионах и в мире. Напомню, когда Крым так же объявил о своей независимости, а затем о присоединении к России на основании референдума, это уже почему-то не понравилось», — сказал тогда Путин.

    По словам президента, сейчас на Западе формируется различный подход к одним и тем же событиям. Например, существуют «правильные» борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свое право на независимость, даже используя демократические механизмы.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #крым #ковитиди #политика
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