Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к югу от Меядина
Происшествия
Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» работал репетитором по физике
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» работал репетитором по физике

    16:04  23 Октября 2017
    44

    Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» работал репетитором по физике

    Москва, 23 октября. Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в прошлом подрабатывал репетитором. 

    На сайте «Ваш репетитор» доступна его анкета. Отмечается, что Гриц предлагал свои услуги в области физики и математики. За свою помощь напавший мужчина просил 450 рублей за академический час. Впрочем, как давно «висит» анкета злоумышленника на данном сайте не ясно.

    Судя по данным анкеты, Гриц является кандидатом физико-математических наук. 

    Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» работал репетитором по физике

    Напомним, в понедельник днем вооруженный ножом мужчина зашел в здание «Эха Москвы» и напал на ведущую, ударив ее оружием по горлу. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Доктора оценивают ее состояние как тяжелое, но отмечают, что ее жизни ничего не угрожает.

    Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленника. 

    Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» работал репетитором по физике

    Ранее в министерстве внутренних дел России сообщили, что нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» совершил иностранец. По неподтвержденным данным, мужчина является гражданином Израиля.

    Согласно предварительной версии, причиной нападения на Фельгенгауэр стала личная неприязнь.

    Автор: Дана Балан
    #нападение #москва #покушение #радиостанция #эхо москвы #фельгенгауэр #гриц
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        99
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3439
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        880
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        935