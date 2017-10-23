Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» работал репетитором по физике

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Москва, 23 октября. Напавший на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в прошлом подрабатывал репетитором.

На сайте «Ваш репетитор» доступна его анкета. Отмечается, что Гриц предлагал свои услуги в области физики и математики. За свою помощь напавший мужчина просил 450 рублей за академический час. Впрочем, как давно «висит» анкета злоумышленника на данном сайте не ясно.

Судя по данным анкеты, Гриц является кандидатом физико-математических наук.

Напомним, в понедельник днем вооруженный ножом мужчина зашел в здание «Эха Москвы» и напал на ведущую, ударив ее оружием по горлу. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Доктора оценивают ее состояние как тяжелое, но отмечают, что ее жизни ничего не угрожает.

В редакцию ворвался неизвестный мужчина и ударил ножом Татьяну Фельгенгауэр. Мужчина задержан. Татьяна госпитализирована, угрозы жизни нет. pic.twitter.com/0SvkjUs1Gr — Эхо Москвы (@EchoMskRu) October 23, 2017

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленника.

Ранее в министерстве внутренних дел России сообщили, что нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» совершил иностранец. По неподтвержденным данным, мужчина является гражданином Израиля.

Согласно предварительной версии, причиной нападения на Фельгенгауэр стала личная неприязнь.