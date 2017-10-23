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Полиция нашла жителя Забайкалья, который похитил и съел щенка алабая
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    Полиция нашла жителя Забайкалья, который похитил и съел щенка алабая

    15:37  23 Октября 2017
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    Полиция нашла жителя Забайкалья, который похитил и съел щенка алабая

    Хилок, 23 октября. Правоохранительные органы Забайкальского края нашли неизвестного, который украл и съел трехмесячного щенка породы алабай (среднеазиатская овчарка). Им оказался 20-летний житель города Хилок.

    «Полицейские установили подозреваемого в краже трехмесячного щенка. К сожалению,  вернуть питомца хозяйке не удалось. Выяснилось, что молодой человек употребил его в пищу», — сообщает региональное управление МВД РФ.

    Полиция нашла жителя Забайкалья, который похитил и съел щенка алабая

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Геннадий Плющев
    #похищение #полиция #забайкалье #алабай #щенок #поедание
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