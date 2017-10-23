Полиция нашла жителя Забайкалья, который похитил и съел щенка алабая
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Хилок, 23 октября. Правоохранительные органы Забайкальского края нашли неизвестного, который украл и съел трехмесячного щенка породы алабай (среднеазиатская овчарка). Им оказался 20-летний житель города Хилок.
«Полицейские установили подозреваемого в краже трехмесячного щенка. К сожалению, вернуть питомца хозяйке не удалось. Выяснилось, что молодой человек употребил его в пищу», — сообщает региональное управление МВД РФ.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.