Путину рассказали о заморозке активов террористов на 6 млн рублей

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Москва, 23 октября. В 2017 году в России были заморожены активы предполагаемых террористов на шесть миллионов рублей. Об этом заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, который встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Чиханчин отметил повышение эффективности мер, направленных на противодействие финансированию экстремистов. Речь идет о механизме внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму.

«Самый главный результат – то, что мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму... Только в этом году мы заморозили порядка шести миллионов рублей», — отметил директор Росфинмониторинга.

Напомним, ранее стало известно о том, что в России могут ввести уголовную ответственность за «пропаганду терроризма».