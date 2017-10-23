Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
Политика
Путину рассказали о заморозке активов террористов на 6 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путину рассказали о заморозке активов террористов на 6 млн рублей

    15:47  23 Октября 2017
    33

    Путину рассказали о заморозке активов террористов на 6 млн рублей

    Москва, 23 октября. В 2017 году в России были заморожены активы предполагаемых террористов на шесть миллионов рублей. Об этом заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, который встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

    Чиханчин отметил повышение эффективности мер, направленных на противодействие финансированию экстремистов. Речь идет о механизме внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму.

    «Самый главный результат – то, что мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму... Только в этом году мы заморозили порядка шести миллионов рублей», — отметил директор Росфинмониторинга.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в России могут ввести уголовную ответственность за «пропаганду терроризма».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #терроризм
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        99
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3432
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        870
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        934