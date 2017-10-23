В Госдуме отреагировали на предложение Киева возобновить закупку газа у России

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Москва, 23 октября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Москва вряд ли пойдет навстречу Украине по вопросу поставок российского газа.

По его словам, в настоящее время Киев находится в безвыходной ситуации. Так, России не выгодно переносить точку учета с западной на восточную границу Украины, поскольку в этом случае Киев снова попытается получить «несанкционированный» газ, отметил Ананских.

Украина вынуждена будет покупать российский газ, поэтому пытается лишь облегчить для себя условия, отметил он.

Ананских добавил, что текущая ситуация заставляет Киев покупать газ у России, потому как он всегда есть в наличии, он дешевле, «а остальное — лишь попытки улучшить условия», передает RT.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам газа у Российской Федерации, если точку учета газа перенесут с западной на восточную границу Украины.