Оскорбленная женщина убила ревнивого сожителя в Кемеровской области

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Киселевск, 23 октября. Жительница Кемеровской области проведет шесть лет в колонии общего режима по решению суда за убийство ревнивого сожителя.

Как сообщает Газета Кемерова, инцидент произошел в феврале 2017 года в Киселевске. Женщина употребляла спиртные напитки со своим сожителем, после чего разгорелась ссора. Мужчина выразил недовольство тем, что та общается с другими представителями сильного пола. Осужденная восприняла слова сожителя близко к сердцу и ударила его кулаком в лицо. Мужчина упал со стула и ударился головой о стену. В этот момент разъяренная женщина нанесла еще несколько ударов в область головы потерпевшему. Сотрудникам скорой помощи спасти его не удалось.

Женщина полностью признала свою вину в совершении преступления, отмечает пресс-служба Следственного комитета. По решению суда она проведет шесть лет и один месяц в колонии строгого режима.