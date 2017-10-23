«Градус русофобии идет на спад»: в Совфеде оценили назначение нового посла во Франции

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Владимир Путин уволил Алексея Мешкова с должности замглавы МИД РФ и назначил его чрезвычайным и полномочным послом России во Франции.

Зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Андрей Климов прокомментировал для Федерального агентства новостей перестановку в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Я не могу точно сказать, когда Алексей Мешков непосредственно вступит в обязанности посла. Когда мы с ним разговаривали, он сказал, что надеется, что это произойдет достаточно скоро. Но есть еще масса неразрешенных проблем, в том числе и чисто бытовых. Но я не знаю о каких-либо политических причинах, могущих задержать этот процесс. Когда мы в комитете обсуждали кандидатуру Мешкова, мы увидели, что это очень достойный человек. Я не знаю, какого именно числа он займет кабинет посла России во Франции, но лично мы с ним договаривались, что начнем проводить совместные мероприятия уже после Нового года», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

Назначение Мешкова в Париж произошло в рамках нормального процесса ротации дипломатических кадров. Этот процесс затрагивает не только российское посольство в Париже, но и другие дипломатические миссии РФ по всему свету. «В одних дипмиссиях такие замены происходят сейчас, где-то они произошли раньше, где-то позже. Это обычная международная практика. За редким исключением, наши дипломатические представители проводят в одной стране пять-шесть лет, а затем переходят на другую позицию. Это никак не связано с какими-то внешними обстоятельствами», — поясняет Климов.

Сейчас изменившаяся политическая ситуация во Франции — избрание нового президента Эммануэля Макрона — дает повод для осторожной надежды на улучшение отношений между Парижем и Москвой. Потому усиление российской дипмиссии во Франции как нельзя своевременно.

«После ухода Олланда градус русофобии во Франции идет на спад. Предыдущий французский президент был идейным борцом с нами. Люди, которые на него работали, считали «смену режима» в России чуть ли не своей главной задачей. Я знаю это из достаточно надежных источников — от самих французов. Если президент Макрон будет вести себя более рационально — а он представляется мне более рациональным человеком, нежели Олланд — то этот курс сойдет на нет. Русофобия, враждебное отношение к России, кажется мне совершенно субъективным фактором во французской политике», — продолжает Климов.

Можно надеяться, что в правление Макрона будут предприняты определенные шаги, направленные на развитие двухсторонних франко-российских отношений, а также на улучшение политического климата между Россией и Евросоюзом в целом.