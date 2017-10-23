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Курды захватили пять поселений на востоке Дейр эз-Зора
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    Курды захватили пять поселений на востоке Дейр эз-Зора

    15:41  23 Октября 2017
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    Курды захватили пять поселений на востоке Дейр эз-Зора

    Дейр эз-Зор, 23 октября. Проамериканский альянс «Сирийские демократические силы» захватил новые районы на востоке провинции Дейр эз-Зор.

    Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемого США, сообщила, что курдские подразделения из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) установили контроль над населенными пунктами Кусайрия, Маашик, Ловзия, Зувеймия и Хурайза.

    Ранее отмечалось, что основной целью курдов в провинции Дейр эз-Зор является захват крупных нефтяных месторождений и зачистка арабо-шиитского населения. Подразделения «Сирийских демократических сил» перемещаются по региону в сопровождении американских спецназовцев, которые обеспечивают им прохождение по подконтрольным исламистам территориям.

    Курды захватили пять поселений на востоке Дейр эз-Зора

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #курды #дейр эз-зор
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