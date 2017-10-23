Курды захватили пять поселений на востоке Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 23 октября. Проамериканский альянс «Сирийские демократические силы» захватил новые районы на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Пресс-служба вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемого США, сообщила, что курдские подразделения из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) установили контроль над населенными пунктами Кусайрия, Маашик, Ловзия, Зувеймия и Хурайза.

Ранее отмечалось, что основной целью курдов в провинции Дейр эз-Зор является захват крупных нефтяных месторождений и зачистка арабо-шиитского населения. Подразделения «Сирийских демократических сил» перемещаются по региону в сопровождении американских спецназовцев, которые обеспечивают им прохождение по подконтрольным исламистам территориям.