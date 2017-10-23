Бундесвер возобновил обучение иракских курдов

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Эрбиль, 23 октября. Бундесвер возобновил ранее приостановленное обучение курдских сил пешмерга на севере Ирака.

Представители бундесвера заявили о возобновлении тренировок курдского ополчения пешмерга, которое было прервано 13 октября. Ранее генеральный директор ведомства Фолькер Викер сообщил, что из-за конфликта Эрбиля и Багдада обучение курдских ополченцев было приостановлено по решению министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен.

Конфликт начался после проведения референдума о независимости Курдистана, на котором более 90 процентов населения автономии проголосовало за отделение от Ирака. Ирак официально запретил референдум, западные «партнеры» курдов также не поддержали независимость региона. Бундесвер заявил об окончании военной подготовки курдских пешмерга.