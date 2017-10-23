Путин назначил бывшего замглавы МИД Мешкова послом РФ во Франции и Монако

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Москва, 23 октября. Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков назначен послом России во Франции. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Французской Республике», — сообщается в документе.

Кроме того, другим указом Путина Мешков назначен по совместительству и послом Российской Федерации в Монако. Эту должность с 2008 года занимал Александр Орлов.

Напомним, ранее президент РФ освободил Алексея Мешкова от должности заместителя главы МИД РФ и назначил на этот пост Александра Панкина.

Отметим, Мешков работал заместителем главы МИД России с декабря 2012 года, а в 2004–2012 годах он был послом России в Италии и Республике Сан-Марино.