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Политика
Путин назначил бывшего замглавы МИД Мешкова послом РФ во Франции и Монако
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    Путин назначил бывшего замглавы МИД Мешкова послом РФ во Франции и Монако

    15:39  23 Октября 2017
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    Путин назначил бывшего замглавы МИД Мешкова послом РФ во Франции и Монако

    Москва, 23 октября. Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков назначен послом России во Франции. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации во Французской Республике», — сообщается в документе.

    Кроме того, другим указом Путина Мешков назначен по совместительству и послом Российской Федерации в Монако. Эту должность с 2008 года занимал Александр Орлов. 

    Напомним, ранее президент РФ освободил Алексея Мешкова от должности заместителя главы МИД РФ и назначил на этот пост Александра Панкина.

    Отметим, Мешков работал заместителем главы МИД России с декабря 2012 года, а в 2004–2012 годах он был послом России в Италии и Республике Сан-Марино.

    Автор: Федор Веснин
    #мид #мешков #ротация
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