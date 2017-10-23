Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к югу от Меядина
Общество
Напавший на журналистку «Эха Москвы» имел при себе израильские права и план на английском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Напавший на журналистку «Эха Москвы» имел при себе израильские права и план на английском

    15:39  23 Октября 2017
    40

    Напавший на журналистку «Эха Москвы» имел при себе израильские права и план на английском

    Москва, 23 октября. В редакции «Эха Москвы», где было совершено нападение на замглавреда Татьяну Фельгенгауэр, не разглашают, из какой страны приехал мужчина. Однако у нападавшего при себе было водительское удостоверение Израиля, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Вопрос в том, есть ли у него второе гражданство, наше. Сейчас выяснят», — заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, добавив, что мужчина имеет гражданство иностранного государства, ему 49 лет.

    Он рассказал, что нападавший следовал, чтобы найти ведущую, по нарисованному плану редакции на английском языке. Видно было, что преступник готовился заранее. В момент нападение он молчал.

    «Там было очень много крови. Он в крови, Татьяна в крови, все было в крови», — рассказывает Венедиктов.

    Главред «Эха Москвы» добавил, что полиция приехала через 4 минуты после случившегося. Также оперативно прибыли медики. В результате пострадали три человека — охраннику едва не выбили глаз струей газа. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

    Сама пострадавшая находился на операционной столе в институте Склифосовского. За час до нападения она закончила работу.

    Напомним, 23 октября неизвестный ворвался в здание редакции «Эхо Москвы» и ударил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка госпитализирована. Мужчина, совершивший нападение, задержан.

    Автор: Герман Парло
    #нападение #эхо москвы #фельгенгауэр #венедиктов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        99
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3439
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        880
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        935