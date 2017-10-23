Напавший на журналистку «Эха Москвы» имел при себе израильские права и план на английском

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Москва, 23 октября. В редакции «Эха Москвы», где было совершено нападение на замглавреда Татьяну Фельгенгауэр, не разглашают, из какой страны приехал мужчина. Однако у нападавшего при себе было водительское удостоверение Израиля, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вопрос в том, есть ли у него второе гражданство, наше. Сейчас выяснят», — заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, добавив, что мужчина имеет гражданство иностранного государства, ему 49 лет.

Он рассказал, что нападавший следовал, чтобы найти ведущую, по нарисованному плану редакции на английском языке. Видно было, что преступник готовился заранее. В момент нападение он молчал.

«Там было очень много крови. Он в крови, Татьяна в крови, все было в крови», — рассказывает Венедиктов.

Главред «Эха Москвы» добавил, что полиция приехала через 4 минуты после случившегося. Также оперативно прибыли медики. В результате пострадали три человека — охраннику едва не выбили глаз струей газа. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Сама пострадавшая находился на операционной столе в институте Склифосовского. За час до нападения она закончила работу.

Напомним, 23 октября неизвестный ворвался в здание редакции «Эхо Москвы» и ударил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка госпитализирована. Мужчина, совершивший нападение, задержан.