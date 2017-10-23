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Политика
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Украина
Египетский моряк, побывавший в Крыму, поплатился при въезде на Украину
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    Египетский моряк, побывавший в Крыму, поплатился при въезде на Украину

    15:28  23 Октября 2017
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    Египетский моряк, побывавший в Крыму, поплатился при въезде на Украину

    Киев, 23 октября. Моряк-египтянин не был пущен на территорию Украины из-за его посещения Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

    Согласно приведенным данным, накануне пограничники Херсонского отряда при оформлении судна в морском торговом порту нашли у гражданина Египта механическую подчистку установочных данных в паспорте моряка. У другого члена экипажа — также египтянина — правоохранители «нашли в паспорте шесть штампов оккупантов Крыма». В ГПСУ отметили, что данный моряк трижды нарушил границу на других судах в закрытых морских пунктах пропуска.

    Как говорится в сообщении, оба египтянина не были пропущены через госграницу Украины, последний не сможет въехать на территорию Украины три года.

    Напомним, ранее Украина пожаловалась Евросоюзу на «незаконные» посещения иностранцами российского полуострова Крым.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина
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