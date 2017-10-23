Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств на 2018 год
Украина
На украинском ТВ призвали русскоязычных жителей защищать родную речь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На украинском ТВ призвали русскоязычных жителей защищать родную речь

    15:36  23 Октября 2017
    99

    На украинском ТВ призвали русскоязычных жителей защищать родную речь

    Киев, 23 октября. Все русскоязычные украинцы должны подняться на защиту родного языка, используя все доступные им легальные средства, заявил в эфире украинского телеканала журналист Вячеслав Пиховшек. Он привел в пример украинских венгров, которые, по всей видимости, смогут отстоять свое право учиться на Украине на родном языке.

    «Венгры добились своего, не исключено, что им удалось добиться того факта, когда венгерское национальное меньшинство вполне нормально продолжит обучение по отдельной методике так, как это было до сегодняшнего дня», — объявил Пиховшек.

    Он предупредил, что «медленно, но уверенно все идет к тому, что дискриминации в отношение обучения на языках национальных меньшинств будут подвергнуты только русскоязычные дети».

    На украинском ТВ призвали русскоязычных жителей защищать родную речь

    Это может произойти, по мнению журналиста, если русскоязычные украинцы не будут «полностью, повсеместно в каждой отдельной ситуации отстаивать свои требования».

    «Отстаивайте свои позиции любым законным способом», — призвал русскоязычных украинцев журналист в эфире телеканала NewsOne.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        99
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3434
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        875
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        935