На украинском ТВ призвали русскоязычных жителей защищать родную речь

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Киев, 23 октября. Все русскоязычные украинцы должны подняться на защиту родного языка, используя все доступные им легальные средства, заявил в эфире украинского телеканала журналист Вячеслав Пиховшек. Он привел в пример украинских венгров, которые, по всей видимости, смогут отстоять свое право учиться на Украине на родном языке.

«Венгры добились своего, не исключено, что им удалось добиться того факта, когда венгерское национальное меньшинство вполне нормально продолжит обучение по отдельной методике так, как это было до сегодняшнего дня», — объявил Пиховшек.

Он предупредил, что «медленно, но уверенно все идет к тому, что дискриминации в отношение обучения на языках национальных меньшинств будут подвергнуты только русскоязычные дети».

Это может произойти, по мнению журналиста, если русскоязычные украинцы не будут «полностью, повсеместно в каждой отдельной ситуации отстаивать свои требования».