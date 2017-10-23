Ирак: бойцы КСИР понесли потери около Эрбиля

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Тегеран, 23 октября. Тела бойцов «Корпуса стражей Исламской революции», погибших под Эрбилем, возвращены в Иран.

Местные источники в Ираке сообщают, что бойцы иранского «Корпуса стражей Исламской революции» понесли потери в столкновениях с курдами под Эрбилем. Отмечается, что КСИР воевал совместно с иракским шиитским ополчением «Хашд аш-Шааби». Тела членов КСИР были доставлены в иракский город Кербела, после чего возвращены в Иран.

Источники в курдских силах пешмерга сообщили, что в столкновениях около населенного пункта Алтун Купри, который расположен к югу от столицы Иракского Курдистана, погибло не менее 243 ополченцев «Хашд аш-Шааби».