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Политика
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Ирак: бойцы КСИР понесли потери около Эрбиля
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    Ирак: бойцы КСИР понесли потери около Эрбиля

    15:12  23 Октября 2017
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    Ирак: бойцы КСИР понесли потери около Эрбиля

    Тегеран, 23 октября. Тела бойцов «Корпуса стражей Исламской революции», погибших под Эрбилем, возвращены в Иран.

    Местные источники в Ираке сообщают, что бойцы иранского «Корпуса стражей Исламской революции» понесли потери в столкновениях с курдами под Эрбилем. Отмечается, что КСИР воевал совместно с иракским шиитским ополчением «Хашд аш-Шааби». Тела членов КСИР были доставлены в иракский город Кербела, после чего возвращены в Иран.

    Источники в курдских силах пешмерга сообщили, что в столкновениях около населенного пункта Алтун Купри, который расположен к югу от столицы Иракского Курдистана, погибло не менее 243 ополченцев «Хашд аш-Шааби».

    Ирак: бойцы КСИР понесли потери около Эрбиля

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #эрбиль #ксир
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