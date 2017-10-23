Украинский депутат под Радой подрался с митингующим «киборгом»

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Киев, 23 октября. Украинский депутат Верховной рады Егор Соболев подрался с митингующим мужчиной, который назвался «киборгом». Видеоролик драки опубликовали в социальной сети Facebook.

Напомним, возле здания рады в столице Украины шестой день подряд проходит митинг.

На кадрах ролика запечатлено, как между народным депутатом Соболевым разгорается словесная перепалка, в ходе которой участник митинга заявил, что он «воевал в аэропорту».

Вскоре конфликт перерос в драку — депутат Рады набросился с кулаками на «киборга», спровоцировав массовое побоище.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Киева применила слезоточивый газ против толпы митингующих у стен Рады.

В минувшее воскресенье возле Рады, где шестой день проходит митинг под названием «майдан реформ», на сцену вывели ряженого в костюме украинского главы Петра Порошенко, который «сидит на плечах украинского казака».