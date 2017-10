Укус северокорейской змеи: убийство Ким Чен Ына может иметь страшные последствия для США

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Александра Гиллеспи Assassinating Kim Jong-un could go so wrong «Попытка убить Ким Чен Ына может иметь страшные последствия», опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом Al Jazeera.

Идея физического устранения общественного лидера или вражеской публичной фигуры — самое быстрое и пугающее своей простотой решение проблемы. Многие считают, что как только человек будет убит, все его последователи, а заодно и проблемы, которые они создают, быстро исчезают. Это не всегда так, и мировая история имеет множество примеров, когда убийства по политическим мотивам приводили к непредвиденным катастрофическим последствиям.

Тем не менее в XXI веке практика убийства людей кажется более популярной, чем когда-либо — стоит только вспомнить недавние смерти Чан Сон Тхэка (дядя Ким Чен Ына) и Ким Чен Нама (сводный брат северокорейского лидера).

Более удивительно то, что сегодня на Западе есть многочисленные слухи и дискуссии о предстоящем убийстве Ким Чен Ына. Многие в Соединенных Штатах начали задаваться вопросом, а, возможно, даже готовиться «обезглавить» северокорейское руководство. Если верить официальным сообщениям Пхеньяна, ЦРУ уже совершало попытки убить лидера КНДР. В конце концов, почему бы не воспользоваться тем же самым методом, к которому так часто прибегает сам Ким Чен Ын, когда дело касается его личных врагов? Ведь идея устранить одного человека ради того, чтобы потенциально предотвратить ядерную войну и спасти миллионы жизней, имеет смысл.

Но, как бы логично это не звучало, убийство северокорейского лидера, на самом деле, является далеко не лучшей идеей.

Человек, которого трудно убить

Первая причина, по которой убийство Ким Чен Ына не является хорошей идеей, заключается в том, что это будет крайне сложная задача, и неудавшаяся попытка может иметь катастрофические последствия. Северная Корея, площадью более 120 тысяч квадратных километров, с горами, составляющими почти 80% ее поверхности, является одной из наиболее надежно укрепленных стран в мире. Это государство также известно своими туннелями и многочисленными подземными сооружениями (их, по разным оценкам, от шести до восьми тысяч). Все это позволяет главе Северной Кореи надежно спрятаться от врагов. Кроме того, высокий уровень секретности, многочисленные планы, непредсказуемые действия руководства, а также отлаженная работа службы безопасности означают, Ким Чен Ын очень серьезно относится к своей безопасности и легко сможет обхитрить врагов на своей же территории. Если бы Запад предпринял неудачную попытку убить лидера КНДР, то в ответ можно было бы смело ожидать «ядерный гнев» Ким Чен Ына.

Вторая причина, по которой убийство северокорейского лидера не является хорошей идеей для США — это то, что хотя попытка физического устранения иностранных лидеров во время войны допустима, в мирное время эта практика незаконна (в соответствии с законами США). Хотя Штаты и начали целенаправленные убийства мировых лидеров, прикрываясь так называемой «войной с террором», все же существует исполнительный приказ президента Джеральда Форда от 1976 года (он появился на фоне неудачных попыток ЦРУ устранить кубинского лидера Фиделя Кастро). Приказ президента гласит: «ни один сотрудник Соединенных Штатов не участвует или не намерен участвовать в политическом убийстве». Конечно, президент Дональд Трамп может аннулировать этот исполнительный приказ и подготовить юридическую основу для убийства, но на данный момент любая попытка убить северокорейского лидера была бы нарушением американского законодательства.

Никаких гарантий положительных результатов

Третья причина, по которой это убийство не является хорошей идеей, заключается в том, что смерть Ким Чен Ына ни в коем случае не гарантирует решение проблемы и окончание кризиса на Корейском полуострове. По самому лучшему сценарию после смерти Ким Чен Ына власть быстро попадет в более «безопасные» руки. Это сценарий бывшего главы России Бориса Ельцина, в котором появляется более «разумная» фигура, которая делает перспективу начала ядерной войны более отдаленной. Мир вздыхает с облегчением после вытеснения «проблемного» лидера. Но в случае с современной Северной Кореей нет никаких доказательств и предпосылок к тому, что ситуация пойдет именно по этому сценарию.

Более вероятным сценарием является то, что если Ким Чен Ын будет «ликвидирован», власть автоматически передастся в руки одного из его детей, в соответствии с заранее согласованным принципом преемственности. Либо его сестра Ким Ё Чжон, либо жена Ли Соль Чжу будут выступать в роли регента, пока его избранный наследник не достигнет нужного возраста, чтобы взять под контроль эту «коммунистическую монархию».

Конечно, успех такой схемы передачи власти будет зависеть от поддержки со стороны военных. Есть вероятность, что некоторые военные командиры предпримут попытку свергнуть правящую династию и захватить лидерскую позицию. На данный момент никто не знает, как любой из этих действующих лиц будет действовать, и будут ли они работать над тем, чтобы положить конец нынешней конфронтации Северной Кореи с США.

Альтернативный сценарий — это погружение страны в абсолютный хаос после убийства лидера. Недавние примеры смертей Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи показывают, что уничтожение таких сильных людей может привести к опасной фрагментации общества и устойчивому конфликту, который дестабилизирует регионы на десятилетия вперед.

Известно, что голова змеи продолжает кусаться в течение нескольких минут после обезглавливания. В худшем случае, КНДР ответит в соответствии с протоколами, подготовленными в ожидании такого события. Такой протокол почти наверняка включает в себя нанесение ядерного удара. Граждане КНДР поддержат решение военных, ведь их гнев на США за убийство их любимого лидера оправдает все возможные меры. В этом очень вероятном сценарии убийство Ким Чен Ына спровоцировало бы войну на Корейском полуострове.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что «обезглавливание змеи» — это, безусловно, заманчивая, но в то же время и плохая идея.