Альтов рассказал о состоянии Задорнова: Все очень плохо

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Москва, 23 октября. Известный российский писатель-сатирик Семен Альтов поделился с журналистами информацией о состоянии своего коллеги Михаила Задорнова, который борется с раком.

«Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело», — цитирует слова Альтова издание «Дни.ру».

72-летний сатирик также признался в том, что ему самому становится все труднее выходить на сцену.

«Сегодня я выступал простывшим, тяжело было говорить, звук внутри меня застревал. Гастролирую же сегодня мало — я не самый молодой и не самый смешной артист», — прокомментировал Семен Альтов свое последнее выступление в Crocus City Hall.

Напомним, ранее популярный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, который проходит курс лечения от онкологии, поблагодарил всех своих поклонников за поддержку.