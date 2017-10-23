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Альтов рассказал о состоянии Задорнова: Все очень плохо
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    Альтов рассказал о состоянии Задорнова: Все очень плохо

    15:23  23 Октября 2017
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    Альтов рассказал о состоянии Задорнова: Все очень плохо

    Москва, 23 октября. Известный российский писатель-сатирик Семен Альтов поделился с журналистами информацией о состоянии своего коллеги Михаила Задорнова, который борется с раком.

    «Знаю, что все очень плохо, но комментировать это не имею морального права, это не мое дело», — цитирует слова Альтова издание «Дни.ру».

    72-летний сатирик также признался в том, что ему самому становится все труднее выходить на сцену.

    «Сегодня я выступал простывшим, тяжело было говорить, звук внутри меня застревал. Гастролирую же сегодня мало — я не самый молодой и не самый смешной артист», — прокомментировал Семен Альтов свое последнее выступление в Crocus City Hall.

    Альтов рассказал о состоянии Задорнова: Все очень плохо

    Напомним, ранее популярный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, который проходит курс лечения от онкологии, поблагодарил всех своих поклонников за поддержку.

    Автор: Алексей Громов
    #задорнов #альтов
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