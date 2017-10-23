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Охранник «Эха Москвы» рассказал о задержании напавшего на журналистку Фельгенгауэр
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    Охранник «Эха Москвы» рассказал о задержании напавшего на журналистку Фельгенгауэр

    15:17  23 Октября 2017
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    Охранник «Эха Москвы» рассказал о задержании напавшего на журналистку Фельгенгауэр

    Москва, 23 октября. Охранник «Эха Москвы» Александр Усачев рассказал о задержании напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    По его словам, он просто выполнял свою работу — скрутил нападавшего и выбил у него из рук нож.

    «Пришел посторонний человек, когда он зашел в комнату, я обратил внимание на то, что он не гость эфира, посторонний человек. Последовал за ним. Он знал, куда шел. Некрепкого телосложения, — рассказал Усачев корреспонденту ФАН. — Действовал на рефлексах. Никаких мыслей не было».

    По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, во время задержания нападавший ранил одного из охранников, прежде чем его удалось обезвредить.

    «До приезда полиции мы его держали в комнате, где было место преступления, — добавил Венедиктов. — Если личная неприязнь к журналисту, все это личная неприязнь к их профессиональной деятельности».

    Напомним, 23 октября неизвестный ворвался в здание редакции «Эхо Москвы» и ударил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Журналистка госпитализирована. Мужчина, совершивший нападение, задержан.

    Автор: Герман Парло
    #нападение #эхо москвы #фельгенгауэр
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