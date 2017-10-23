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Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ
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    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ

    16:30  23 Октября 2017
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    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ

    Сирия, 23 октября. ВКС РФ наносят удары по укреплениям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, за время контроля над Эль-Карьятейном ИГ1 убило 128 мирных жителей, САА ведет обстрел позиций боевиков на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по укрепрайонам «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Хаме, захватило клинику лагеря Ярмук.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ на востоке Хамы.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит YPG  в Идлибе.

    Курды: обстреляли позиции ССА в Идлибе.

    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ

    В окрестностях лагеря Ярмук продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировки «Акнаф Бейт аль-Макдес» и террористами «Исламского государства». Один из источников в социальной сети Twitter (@FV_____Ss) пишет, что радикалы ИГИЛ1 захватили клинику лагеря беженцев.

    Военный Telegram-канал (@NRVR11) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований в районах Джобар и Айн Тарма.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ

    В районе Аль-Захра провинции Алеппо зафиксированы бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Джебхат ан-Нусры»1. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте (@ANNrnews) один из источников.

    Ранее сообщалось, что после возобновления атак со стороны боевиков «Ан-Нусры», ВКС РФ активизировали боевые вылеты на юге региона. Точечные удары российской авиации пришлись на зоны дислокации исламистов  в окрестностях населенных пунктов Ас-Самирия и Умм Хан.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ

    Число мирных жителей города Эль-Карьятейн, убитых террористами за время пока населенный пункт находился под контролем ИГИЛ, достигло 128 человек. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@ AlArabiya_Brk). Напомним, вчера солдаты армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ освободили Эль-Карьятейн от  радикалов ИГИЛ, которым удалось установить контроль над населенным пунктом в начале месяца. Боевики «спящих ячеек» террористической группировки объединились и вошли в город. Поскольку значительные силы армии САР сейчас находятся в Дейр эз-Зоре, небольшой гарнизон не сумел противостоять радикалам, тем не менее, благодаря боевым вылетам ВКС РФ населенный пункт удалось достаточно быстро зачистить от «Исламского государства».

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ

    Местный источник в социальной сети Twitter (@ShahbaPress) пишет, что ВКС РФ наносят удары по укреплениям радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Аль-Хакия и Аль-Машраф на юге провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что ударам российской авиации подверглись зоны дислокации исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Ат-Таманиа и Сукейк.

    Также на севере региона продолжают фиксироваться столкновения между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и подконтрольной Турции Сирийской свободной армией (ССА). Напомним, бойцы курдского ополчения открыли огонь по расположениям протурецких боевиков неподалеку от города Атман, расположенного на границе провинций Идлиб и Алеппо.

    Провинция Хама

    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков антиправительственных группировок в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Атшан на севере провинции Хама. Об этом сообщает один из местных Twitter-каналов (@islamnedaa3).   

    На востоке региона продолжаются столкновения между «Исламским государством»1 и «Тахрир аш-Шам». Ранее радикалам «Джебхат ан-Нусры» удалось вернуть под свой контроль ряд населенных пунктов провинции. Одновременно с этим ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации исламистов. Ранее сообщалось, что в результате последнего боевого вылета российской авиации в Хаме было уничтожено 16 боевиков «Тахрир аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #идлиб #восточная гута #ярмук #эль-карьятейн
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    Сирия сегодня: боевики ИГ в Аль-Карьятейне казнили более 100 человек, курды продвигаются в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 23 октября 16.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, 128 мирных жителей Эль-Карьятейна погибло от рук ИГ
    Сирия новости 23 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили 16 боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, в Абу Кемале ликвидирован командир ИГ
    Сирия новости 23 октября 07.00: ССА под ударом YPG на севере Идлиба, курды не намерены отдавать Ракку САА
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